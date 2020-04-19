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Сериал «Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих

Откровенная сцена в мечети понравилась далеко не всем зрителям.

Сериал «Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих
Кадр из фильма "Зулейха открывает глаза". Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»

Новый сериал «Зулейха открывает глаза» вышел на экраны совсем недавно, но уже вызвал много споров как среди зрителей, так и среди представителей власти. Недавно стало известно, что член Совета по правам человека при президенте России, Александр Брод, решил выяснить, не оскорбляет ли данный проект чувства верующих. По его словам, любовные сцены в мечети, показанные в проекте, перешли грань дозволенного.

Как сообщает издание «РИА Новости», это еще не все проблемы «Зулейхи». Ранее представители партии «Коммунисты России» уже обращались в представительство ВГТРК с просьбой прекратить показ сериала, так как в нем много исторических неточностей и подобный проект может вызвать разобщение среди людей, особенно перед Днем Победы.

Как объяснил правозащитник Александр Брод, создательница романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в процессе создания произведения обладала недостоверными данными, которые позже были перенесены и в телесериал.

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