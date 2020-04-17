Секс с «Содержанками», страх «Эпидемии»: лучшие сериалы на выходные по версии Teleprogramma.pro

Впереди очередные карантинные выходные. И россияне в десятый раз задаются вопросом: а что посмотреть на уикенде? Мы собрали для вас пятерку нашумевших российских сериалов, несомненно, заслуживающих вашего внимания.

«Содержанки»: секса много не бывает

Событием прошлой весны, конечно, стал сериал «Содержанки» Константина Богомолова, известного своими громкими театральными постановками. Фильм о нравах светской Москвы, показанный на онлайн-площадке Start, приковал к себе внимание зрителей с первой же серии. Причем, поклонники творчества режиссера заметили одну характерную особенность.

Незадолго до выхода первого сезона сериала «Содержанки» Константин Богомолов выпустил спектакль «Ай фак» по мотивам одноименного романа Виктора Пелевина.

В произведении Пелевина акцент делался на том, что секс стал прерогативой социально незащищенных слоев населения, а вот сильные мира сего перешли на виртуальные отношения. В фильме же «Содержанки» разворачивается противоположная ситуация.

Секс здесь – основная часть жизни богатых и знаменитых, тогда как интим уходит из отношений следовательницы и учителя. Секс, поданный с разных ракурсов, – вообще движущая сила первой серии.

Но если вы ощутите избыток «клубнички», не спешите прерывать сеанс. Уже во второй серии страсти поутихнут, и акцент уже будет сделан на детективной составляющей.

В фильме снялись, как постоянные актеры, задействованные Богомоловым в его спектаклях, например, Дарья Мороз, Александр Збруев, Марина Зудина, Александра Ребенок, так и новички в его команде, в лице Владимира Мишукова, Леонида Бичевина, Сергея Бурунова и других артистов.

А вот второй сезон, вышедший на экраны в этом году, режиссировал уже не эпатажный Константин Богомолов, а Дарья Жук. Поэтому в фильме и преобладает в большей степени женский взгляд на мир.

При этом эстетика сериала, выбранная Богомоловым, сохранена. Да и страсти кипят не менее шуточные, чем в первом сезоне.

Исполнительница одной из главных ролей Дарья Мороз призналась, что благодаря съемкам в сериале «Содержанки» теперь вообще не комплексует по поводу съемок в жанре ню. И сняться обнаженной для нее все равно, что съесть яблоко.

К тому же Дарья и раньше имела опыт раздевания: так, в нашумевшем спектакле «Идеальный муж» Константина Богомолова она демонстрирует зрителям свою обнаженную грудь.

Кстати, во второй части сериала «Содержанки» появляется еще один герой спектакля «Идеальный муж» — харизматичный Игорь Миркурбанов, один из лучших театральных актеров Москвы и артист-талисман Константина Богомолова.

В фильме о жизни ВИПов он играет экстравагантного режиссера. Также во втором сезоне к команде кинофильма присоединились Константин Лавроненко, Юрий Чурсин, Виктор Вержбицкий, Любовь Аксенова и Игорь Верник.

Звоните Ди Каприо: рок – это судьба

В позапрошлом году не менее обсуждаемым стал сериал «Звоните Ди Каприо», также вышедший на Интернет-канале Premier. В апреле этого года фильм перекочевал на канал ТНТ и дал повод заговорить о себе снова.

Картина рассказывает о судьбе двух братьев. Один из них – Егор (Александр Петров) – любимец публики и женщин берет от жизни все, другой – Лев (Андрей Бурковский) – довольствуется работой на телеканале «Муравей», где делится всякими бытовыми лайфхаками, и браком со своей истеричной женой.

У пары двое дочерей и уже третий ребенок на подходе. Не реализовавший свои амбиции Лев мечтает занять место брата. Хотя особых поводов для зависти быть не должно: однажды Егор заражается ВИЧ.

Кстати, самого Леонардо Ди Каприо наивный зритель в этом фильме не увидит. «Звоните Ди Каприо, если вас что-то не устраивает» — это всего лишь реплика, которую актер то и дело бросает в сторону разных работников съемочной группы фильмов, где он занят.

Зато зритель увидит в этом фильме аллюзию на библейскую историю о Каине и Авеле. Впрочем, в картине Крыжовникова не все так однозначно. И симпатии аудитории будут то на одной, то на другой стороне.

Также в своем сериале режиссер исследует тему рока, как это делал Булгаков в пьесе «Кабала святош», Виктор Пелевин в небольшом рассказе «Ухряб», Антон Павлович Чехов в повести «Черный монах».

С Чеховым, как бы это громко не звучало, Крыжовникова роднит то, что он не занимается морализаторством, не ставит собственные оценки, а просто максимально эффективно и выразительно рассказывает историю, которая могла произойти с каждым из нас.

Недаром «Звоните Ди Каприо», по мнению ведущих кинокритиков, был признан лучшим российским сериалом 2018 года.

Пророчество продюсера

Если вы уже смотрели фильм «Заражение» Стивена Содерберга о вирусе неизвестного происхождения, то оцените и road movie Павла Костомарова «Эпидемия», вышедший на Интернет-платформе Premier в ноябре 2019 года.

Сюжет картины удивительным образом перекликается с нынешней реальностью. В основу фильма легло произведение Яны Вагнер «Вонгозеро». Одним из авторов сценария, кстати, выступил сценарист сериала «Звоните Ди Каприо» Алексей Караулов.

Итак, Москву поражает неизвестный вирус, напоминающий грипп. Главными симптомами этого заболевания являются кровавый кашель и побелевшие глаза. Инкубационный период этого недуга длится всего ничего, после чего наступают агония и смерть.

Стремительное распространение опасного вируса порождает хаос в городе, где закрыты все вокзалы и аэропорты… Очень напоминает все происходящее сейчас, только в гипертрофированной форме.

А как зловеще на этом фоне звучали пророческие слова генерального продюсера ТНТ Premier Studios Валерия Федоровича. Он рассуждает о том, что апокалипсис в фильмах обычно ассоциируется с нашествием пришельцев, падением метеорита или восстанием зомби. Однако случаются и исключения.

«Но что если конец света наступит просто из-за новой разновидности гриппа, с которой не могут справиться врачи? Ситуация, которая лежит в основе «Эпидемии», — хоть и фантастическая, но в то же время очень будничная, ее легко себе представить», — задавался тогда вопросом Валерий Федорович в одном из своих интервью. Вот и представили на свою голову.

Главный герой фильма (Кирилл Кяро) пытается спастись от вируса, уехав в Карелию, где находится дом его отца. Кстати, это жилище очень напоминает корабль, что наводит зрителя на мысль о знаменитом библейском мифе про ковчег. С собой мужчина берет свою подругу с сыном, а также заодно прихватывает первую жену с ребенком. За этой компанией увязываются и соседи, которые тоже не хотят сдаваться на милость вируса.

Фильм хорош и тем, что в нем собраны многие человеческие архетипы. Вот вам смелый интеллигент, здесь мрачная девочка-подросток, тут познавшая жизнь стриптизерша, здесь махровый силовик. В общем, каждый зритель найдет себе героя и сможет посмотреть на себя со стороны. И конечно, задаться вопросом: «А как бы я поступил в предложенных обстоятельствах?» Хотя мы отчасти уже в них оказались…

И поэтому фильм, выглядящий как некое предостережение, призывает не потворствовать своим низменным инстинктам самосохранения, а оставаться Человеком в любых ситуациях. Ибо только здравый смысл, гуманность и взаимопомощь помогут победить болезнь.

Сумма всех наших страхов

Суммой всех наших страхов назвали свой сериал «Колл-центр» режиссеры Алексей Чупов и Наташа Меркулова, вышедший недавно на телеканале ТНТ. В этом фильме они тоже препарируют природу страха, наблюдая за тем, к чему может привести людей эта эмоция.

Фильм рассказывает о сотрудниках колл-центра магазина интимных товаров. Однажды один из сотрудников организации – оператор по имени Кирилл делает своей девушке Кате (Юлия Хлынина) предложение, от которого она, по его мнению, не сможет отказаться.

Но не тут-то было. Девушка отказывает возлюбленному, поскольку давно влюблена в своего начальника Дениса Викторовича (Владимир Яглыч). Кирилл же узнает правду и объявляет о ней всем.

В этот момент Денис Викторович получает таинственную посылку, а Кирилл – сообщение от незнакомца. Неизвестный объявляет, что офис заминирован, и отныне сотрудники колл-центра должны выполнять требования неких «папы» и «мамы».

Хуже всего то, что «родители» знают интимные подробности жизни работников колл-центра и умело манипулируют ими.

Режиссеры проекта вдохновлялись сериалами «Остаться в живых» и «Черное зеркало». Кстати, Ксения Собчак раскритиковал фильм. Но за картину вступился Александр Петров, поскольку там сыграла его нынешняя возлюбленная Стася Милославская. Кто прав в этом споре – решать самому зрителю.

Бывшие наркоманы бывают…



Для тех, кто переживает непростой жизненный сценарий, находясь на карантине, можно посоветовать сериал «Бывшие» Ивана Китаева, вышедший на «Первом канале» в 2018 году.

Он рассказывает историю девушки Яны, которая, не справившись с обстоятельствами, попадает в реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Девушке кажется, что ее никто не любит, поэтому все происходящее не имеет смысла.

Но все меняется, когда Яна знакомится с молодым психологом-консультантом Ильей. Между молодыми людьми возникают взаимные чувства.

Интересно, что креативным продюсером фильма выступил Эльдар Великорецкий, работавший психологом во многих реабилитационных центрах Москвы. И в основу фильма отчасти легли реальные истории его пациентов.

К тому же, готовясь к съемкам, исполнители главных ролей Любовь Аксенова и Денис Шведов объездили немало реабилитационных клиник, изучали специальную литературу и знакомились с бывшими наркозависимыми. В результате зритель получил невероятную историю о жизнелюбии и непростом пути к самому себе.

Пусть эти сериалы, выбранные нашим порталом, скрасят ваши карантинные будни!