Седовласая Деми Мур: в Сети появился трейлер сериала «О дивный новый мир»

В Сети появился первый трейлер экранизации легендарного романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Фанаты «Черного зеркала» и фильмов уровня «Дивергент», посвященных выживанию человечества в якобы идеальном будущем, должны остаться в восторге от сериала. Тем более, что одну из главных ролей исполнила актриса Деми Мур, которую превратили в седовласую красотку.

По сюжету проекта действие будет происходить в Лондоне образца недалекого будущего. Люди процветают и максимально счастливы, ведь моногамия под запретом, деньги больше не существуют, институт семьи уничтожен, а изучать историю запрещено законом. Однако главный герой решает докопаться до правды и нарушает равновесие в обществе, чем привлекает к себе внимание представителей настоящей власти.

Съемки сериала «О дивный новый мир» успешно завершились в марте до начала пандемии, так что вероятно, проект все же увидит свет в этом году.