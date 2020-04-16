«Это низко»: Петров матом ответил Собчак на критику «Колл-центра» с Милославской

Александр Петров матом ответил Ксении Собчак на критику сериала «Колл-центр». Напомним, восьмисерийный фильм завершился на телеканале ТНТ в начале апреля: к тому моменту зрители высказывали противоречивые отзывы. Некоторые были уверены, что формат «Колл-центра» абсолютно свежий и ничего подобного на российском ТВ еще не было, другие тут же припоминали небезызвестный фильм «Эксперимент «Офис».

Своим мнением поспешила поделиться и Собчак. На личной странице в Instagram телеведущая заявила, что сериал – редкостная **** (нелепица. – Прим.ред), и она в целом очень жалеет, что прислушалась к рекомендациям своих друзей этот «продукт» посмотреть. Ксения заявила, что включает «Колл-центр» только ради того, чтобы посмеяться над «точной актерской игрой». Вторил ей и Богомолов – на видео режиссер смотрит один из эпизодов, смеется и просит спасти его от увиденного.

Столь резкая критика не понравилась Александру Петрову, чья девушка Стася Милославская сыграла возлюбленную одного из главных героев. Артист заявил, что Собчак определенно зря критикует работу съемочной группы, так как сериал «реально классный».

«Ксюша, ну ты же из этой сферы. А это твои коллеги, и ты им пишешь такое. Это может нравиться или нет, но это не ***(нелепица), **** (нелепицы) много. Мне кажется это нечестно, неправильно, несправедливо, ты же за честность. Люди из профессии могут (некоторые) написать — **** (нелепица). Но они не пишут. Когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы, говорят, что — это «****» — это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно», — не стеснялся в выражениях он.