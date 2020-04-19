Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон: «Я даже узнала разницу между вирусом и бактериальной инфекцией»

На видеосервисе START начался показ канадского сериала «Хроника эпидемии». Режиссер Ян Лануэт Тюржен снял 10 эпизодов буквально за несколько месяцев до ее начала. Психологические переживания главных героев сериала словно помогают освободиться от напряжения, разлитого в воздухе.

Главную героиню играет 45-летняя актриса Жюли ЛеБретон, которую ранее мы видели в таких кинопроектах, как «Ты вспомнишь обо мне», «Морис Ришар», «Папаша», «Токийская невеста».

Голубоглазая красавица максимально точна и убедительна в роли врача, что неудивительно – когда-то она мечтала об этой профессии, о чем и рассказала журналистам Teleprogramma.pro.

— Жюли, вы хорошо ощущаете себя в роли ученого?

— Я обожаю это, я всегда хотела стать врачом. Даже в колледже училась в отделении точных наук, но это был неудачный опыт (полный провал).

Я очень люблю все, что связано с медициной. Когда читала свой текст, поначалу ничего не понимала, и мне приходилось самостоятельно искать информацию. Но делала это с большим удовольствием.

Я посмотрела множество уроков о том, как проводить обследование пациентов. Также были приглашены специалисты из области вирусологии и инфектологии, которые помогали нам узнать профессию, отвечали на все наши вопросы.

Я даже узнала разницу между вирусом и бактериальной инфекцией. Для меня было очень важно узнать все тонкости, так как мне предстояло сыграть человека, который работает в этой сфере с 25 лет. Я получила огромное удовольствие от этого процесса.

— Чему еще вы научились за время съемок?

— Я пришла к выводу, что в наши дни для научного сообщества является настоящим испытанием донести до людей важную и нужную информацию из-за ложных новостей и всепоглощающего интернета. Я надеюсь, что, посмотрев этот сериал, люди станут более внимательны и ответственны за свой образ жизни.

— Какая она, ваша героиня Анн-Мари Леклер?

— Она очень рациональна и умеет себя контролировать. Анн-Мари действительно профессионал своего дела. Во время эпидемии она переживает много эмоций, она держит все в себе, чтобы не помешать работе. Анн-Мари очень сдержанная и вся паника выражается только в ее глазах.

— Вам приятно играть такую сильную женщину, хозяйку своих эмоций?

— Да, это безумно интересно, потому что чаще всего приходится играть персонажей, которые охвачены своими эмоциями и полностью раскрывают свою душу при встрече с жизненными трудностями. Очень интересно играть особенную женщину, как Анн-Мари. Она вынуждена действовать хладнокровно в такой сложной ситуации.

— Мы узнаем о ней что-то большее?

— У моей героини есть супруг и шестнадцатилетняя дочь. На данный момент я не могу сказать больше, но зрители увидят, что ее личная жизнь идет не совсем гладко.

Она потрясена одним событием, которое будет вынуждена держать в себе, чтобы хорошо выполнять свою работу. Это не так просто для нее, но данное испытание в очередной раз показывает силу ее характера.