Чулпан Хаматова объяснила, почему ее героиня Зулейха так хорошо говорит по-русски

Как отметила актриса, в начале съемок у нее был жуткий комплекс.

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, почему ее героиня в картине «Зулейха открывает глаза» так хорошо говорит по-русски. Многие зрители высказывали свое недоумение, как Зулейха, которая выросла в глухой татарской деревне, так хорошо овладела языком.

По словам Чулпан Хаматовой, в начале съемок она испытывала комплекс по этому поводу. У них со съемочной группой шли жаркие дискуссии на этот счет.

«Сперва решили, что все герои говорят по-татарски, потом по-русски с сильным акцентом и только к концу обретают привычный для зрителя русский язык. Но когда стали репетировать, поняли, что из-за этого серьезные сцены превращаются в какой-то комикс». Чулпан Хаматова

Как отметила актриса, совершенно непринципиально, кто на каком языке говорит. Она отметила, что главный смысл картины в другом. Показать, как человек, который был никем и не имел даже права голоса, вдруг стал им обладать. Хаматова подметила, что в начале картины Зулейха безропотная жена, которая стремится во всем угодить мужу. В конце же она мудрая женщина, способная самостоятельно принимать непростые решения, сообщает «АиФ».

Отметим, что картина «Зулейха открывает глаза» сейчас с успехом идет по телеканалу «Россия 1». У нее очень неплохие рейтинги. Впрочем, есть у ленты и противники. Некоторые эксперты считают, что создатели фильма превратили его в некий комикс.