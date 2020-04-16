«В панике и с вениками»: как погода и карантин «издевались» над съемками сериала «Дед Морозов»

Съемки закончились 11 марта, и практически сразу захлопнулись двери самоизоляции. Но фильм должен выйти ко Дню Победы. О съемках и нынешнем периоде производства корреспонденты Teleprogramma.pro поговорили с его создателями.

О чем фильм?

Николай Александрович Морозов – не выдуманный персонаж. За свою долгую жизнь он побывал революционером и террористом, заключенным и академиком, а в возрасте 85 лет увлекся стрельбой и стал снайпером.

После нападения гитлеровской Германии, уже 87-летний академик Морозов обратился в военкомат, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Ему отказали. Но ученый-снайпер продолжил писать письма и угрожать обращением «на самый верх». И в 1942 г. Морозову разрешили отправиться на передовую.

«Впервые в истории кинематографа монтаж фильма делается онлайн»

«Мы закончили снимать 11 марта, — рассказал Teleprogramma.pro исполнительный продюсер картины Олег Бланк.- Перед самым началом карантина. Сейчас период монтажа. Но реалии таковы, что все актеры заперты на карантине в разных местах страны и мира: Москва, Минск, Берлин».

Вот и приходится открывать новые технологии: как в домашних условиях записать звук, потом очистить его и смонтировать. По счастью, в картине получилось 90% чистого звука без брака, но 10% нужно переписать.

«Впервые в истории кинематографа монтаж фильма делается онлайн», — рассказал Teleprogramma.pro исполнительный продюсер фильма Олег Бланк.

«На изоляции работаем 24 часа в сутки»

Интересный процесс будет по «гурам», шумовикам (люди, которые должны воссоздать речь на втором плане. – Ред.). Обычно они работают вместе, но сейчас придется записываться отдельно, с учетом технических возможностей — онлайн. Координатор озвучания уже разослал всем материал, скоро все «соберутся» в Скайпе или Zoom, каждый в своем окошке и будут подбирать звуки.

«Это очень интересная история, — говорит Олег Бланк. — Такого еще не было.

«В панике и с вениками»

Основное действие сериала происходит в марте 1942 года. Но все помнят — зима в этом году выдалась бесснежная. Пришлось переписать некоторые сцены. А когда в один из съемочных дней внезапно выпал снег, он едва не сорвал весь процесс.

«Даже по названию понятно, что фильм должен быть зимним, — рассказывает режиссер фильма Юрий Попович, — Но, по прогнозам, снега не предвиделось. Пришлось переписывать диалоги, менять сцены, делать весеннюю историю.

И вот мы снимаем без снега, и вдруг навалило сугробы! Красивые, графичные, но ощущение полной катастрофы не покидало! Приехали пожарные машины, начали чистить площадку, съемочная группа в панике с вениками и метлами убирала снег с окопов и блиндажей.

К счастью, через пару часов выглянуло солнце – и снег растаял сам по себе».

«Усадьба, как шкатулка!»

Действие сериала происходит в разных городах, разных странах, и даже в разное время. Морозова и его супругу Ксению играют две пары актеров: Нино Кантария — Николай Шестак – в молодости, Аристарх Ливанов и Алла Пролич – в зрелости.

Герои оказываются то на Волховском фронте, то в Швейцарии, то в Петропавловской крепости, то в Блокадном Ленинграде… Все эти места художники-постановщики создали, не выезжая из Белоруссии.

«Нашим художникам удалось сотворить чудо, — рассказывает, Юрий Попович. — В старинной усадьбе Лошица мы сняли и советский военкомат, и немецкий штаб, и госпиталь, и даже «Швейцарию».

«Это потрясающая усадьба, — говорит исполнительница роли молодой Ксении Морозовой Нино Кантария. — Она, как шкатулка, когда попадаешь внутрь, хочется рассматривать каждую вещицу: двери, столы, стулья».

«Текст не ложился на действия»

Подростка Илью, который убегает на фронт мстить за смерть отца, сыграл 11-классник Максим Сапрыкин.

— Каково было работать с таким мэтром как Аристарх Ливанов?» – спросили мы у Максима.

— Первый съемочный день я переживал, боялся что-то лишнее сказать. Подготовился, выучил текст, но текст не ложился на мои действия. И Аристарх Евгеньевич дал мне дельный совет: «Ты сначала пройдись по комнате, посмотри, где тебе удобнее и текст сам пойдет». Так и вышло.

Дело в том, что мой герой сидел за столом и говорил, что ему надо срочно бежать, но если человек сидит на одном месте — непохоже, что ему надо бежать. Поэтому я вскочил, опять сел, начал собирать пенал, ручку и тетрадку…

«Мне очень понравилась атмосфера на съемочной площадке. Я не замечал, чтобы кто-то ругался. Все работали дружно и весело. В такой обстановке гораздо проще работать, чем когда все суетятся и кричат».

«И я люблю спорт, но женщина у меня одна»

Антигероем фильма стал «главный немец» нашего кино Филипп Рейнхардт. В этом фильме он говорит только по-немецки. Николай Морозов знал 11 языков, которые выучил сидя в тюрьме. В последней сцене у него большой монолог на немецком.

Сейчас Филипп в Берлине, тоже он занимается «онлайн озвучкой».

— В каких сценах звук не удался? – спросили мы Филиппа.

— Финальная сцена на колокольне. Был сильный ветер и звук получился с большими помехами. Еще там много пробежек по лестнице, поэтому много брака в звуке.

– Вам нравится сниматься в России?

— Очень! Я снялся уже в 14 фильмах! В этом фильме случилось, знаете что? Впервые текст не менялся каждый день! Но я переживал за русских актеров, которым приходилось учить немецкий.

— Кто ваш герой?

— Он не типичный фашист, это немецкий спортсмен. Для него все, что происходит — игра, соревнование, даже, можно сказать, дуэль. И он знает и уважает Морозова – у себя на Родине он учил химию по учебнику, который написал Морозов.

— Что у вас общего с вашим героем?

— Я тоже спортсмен, я люблю соревнования и именно уважительные соревнования. Но женщина у меня только одна и этого много! (Смеется).

«Потрясающая история любви!»

— На съемках меня поразили художники по гриму и по костюмам, – поделилась Нино Кантария, — сотрудники Минской киностудии очень внимательно подбирали костюмы и трепетно относились к любой мелочи — старались выбрать что-то комфортное, без корсета, в чем я выглядела бы органично.

Обувь нашла художник по костюму Наталья. Это были потрясающие шелковые туфельки с вышивкой. Кстати, очень удобные».

История Николая Александровича Морозова сравнима с остросюжетным романом. А моя героиня – спутница его жизни. Это потрясающая история любви! Я очень рада возможности сыграть эту роль.

«В Советском Союзе по-другому воспитывали детей»

— Советское кино про войну было нашпиговано идеологией,- рассуждает Юрий Попович, — сегодня мы снимаем военные фильмы не про любовь к товарищу Сталину. Это, в первую очередь, истории. Война открывает в человеке главное – обнажается все лучшее или худшее. В нашей истории нет идеологии. Для меня важна интонация.

— Фильм, конечно, про войну, но не угнетающий, — говорит Максим Сапрыкин.- Главный герой получился очень добрым и светлым. Действительно как Дед Мороз, который всем помогает.

— Ваш герой родился почти 100 лет назад. Можно сравнивать жизнь современной молодежи и молодежи того времени? — поинтересовались мы у Максима.

— Это абсолютно разные поколения! В Советском Союзе совершенно по-другому воспитывали детей. Все было намного строже, честнее, справедливее – я имею в виду воспитание в семье, не политику — дети были намного доверчивее, чище.

— Как вы работали над ролью?

— Смотрел советские фильмы: «Крик тишины», «Спасти Ленинград»… Поразил фильм «Иди и смотри», я вдохновлялся игрой главного героя (Алексей Кравченко. — Ред.). После фильмов о войне начинаешь думать совсем по-другому. И мне кажется, они направляют на правильный путь.

«Дед Морозов»

Режиссер-постановщик: Юрий Попович

В ролях: Аристарх Ливанов, Нино Кантария, Николай Шестак, Алла Пролич, Максим Сапрыкин, Филипп Рейнхардт, Валентина Гарцуева, Андрей Олиференко, Александр Тарасов, Ибад Гагибадзе, Олег Бабуль, Максим Дубовский, Максим Брагинец, Святослав Астрамович, Эльдар Данильчик и другие.

А что для вас главное в фильмах о войне?