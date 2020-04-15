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Мария Шумакова о фильме «В одну реку дважды»: «Паламарчук напоминал мне Джима Керри»

17 апреля на телеканале Dомашний в линейке апрельской «Фабрики мелодрам» состоится премьера 4-серийного проекта «В одну реку дважды».

Мария Шумакова о фильме «В одну реку дважды»: «Паламарчук напоминал мне Джима Керри»
Актриса Мария Шумакова. Фото: телеканал Dомашний

Главную женскую роль в картине исполнила Мария Шумакова. Ее героиня потеряла дочь, а следом мужа, так как супруги не справились с горем и развелись. Однако, спустя время, уже обретя новых спутников жизни, оба понимают – чувства живы…

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Марией о фильме, секретах профессии и любимых блюдах.

Кадр из фильма «В одну реку дважды»
Кадр из фильма «В одну реку дважды»

— Расскажите о вашей героине Ирине. Она же по факту изменяет второму мужу с первым. Не самое хорошее поведение. Почему она так поступает?

— На мой взгляд, нет готовых алгоритмов для отношений. Иногда пережить какую-то трагедию по отдельности проще, чем вместе. В нашем фильме моя героиня Ирина и ее муж закрываются друг от друга, горе их разъединяет. Им сложно выглянуть из-за шор и по-настоящему увидеть ситуацию.

В такие минуты хочется внимания, заботы, поддержки, тепла, и они оба не готовы, не могут делиться этим всем друг с другом. Как ни парадоксально, но развод был для них единственным способом сохранить чувства.

Кадр из фильма «В одну реку дважды»
Кадр из фильма «В одну реку дважды»

— Как работалось с Дмитрием Паламарчуком? Что было самым запоминающимся на съемках?

— Он – замечательный, внимательный партнер. Приятный в общении человек. Иногда он напоминал мне Джима Кэрри. Замечательно, когда рядом есть человек, способный поднять тебе настроение в любой ситуации.

У меня иногда бывают мрачные мысли, и Дима поэтому для меня идеальный партнер, потому что он все время, сам того даже не зная, поднимал мне настроение.

Кадр из фильма «В одну реку дважды»
Кадр из фильма «В одну реку дважды»

— Роли каких героинь вам нравятся?

— Больше всего я люблю те роли, где героиня переживает какое-либо сильнейшее потрясение. Либо ей выпадает на долю тяжелое испытание, через которое она трансформируется.

Мне всегда интересны психологические изменения человеческой личности через глубокие переживания. Конечно, можно склоняться к мнению, что люди не меняются, но я считаю, что это не изменения, а скорее раскрытие каких-то новых, до того спрятанных ресурсов, новых качеств характера.

Еще мне нравится играть в романтических историях, потому что химия, которая происходит между людьми – одно из самых интересных для наблюдения событий, ведь там замешано столько эмоций: любовь, ненависть, счастье, отчаяние. И это невероятно привлекательная актерская задача – передать весь спектр эмоций зрителю.

Кадр из фильма «В одну реку дважды»
Кадр из фильма «В одну реку дважды»

— Дома на самоизоляции готовите?

— Готовить в смысле ежедневной рутины я не очень люблю. Потому что это забирает много времени. Я с большим удовольствием посмотрю какой-нибудь фильм или позанимаюсь йогой.

Но иногда могу сделать что-нибудь особенное. Например, тыквенный суп-пюре на кокосовом молоке. Или тыквенный американский пирог из песочного теста с кокосовыми сливками. Вместо сахара стараюсь добавлять заменители.

Люблю семгу под маринадом запечь в духовке с дижонской горчицей и медом. Получается быстро и очень вкусно.

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«В одну реку дважды»Мария Шумакова
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