Мария Шумакова о фильме «В одну реку дважды»: «Паламарчук напоминал мне Джима Керри»

Главную женскую роль в картине исполнила Мария Шумакова. Ее героиня потеряла дочь, а следом мужа, так как супруги не справились с горем и развелись. Однако, спустя время, уже обретя новых спутников жизни, оба понимают – чувства живы…

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Марией о фильме, секретах профессии и любимых блюдах.

— Расскажите о вашей героине Ирине. Она же по факту изменяет второму мужу с первым. Не самое хорошее поведение. Почему она так поступает?

— На мой взгляд, нет готовых алгоритмов для отношений. Иногда пережить какую-то трагедию по отдельности проще, чем вместе. В нашем фильме моя героиня Ирина и ее муж закрываются друг от друга, горе их разъединяет. Им сложно выглянуть из-за шор и по-настоящему увидеть ситуацию.

В такие минуты хочется внимания, заботы, поддержки, тепла, и они оба не готовы, не могут делиться этим всем друг с другом. Как ни парадоксально, но развод был для них единственным способом сохранить чувства.

— Как работалось с Дмитрием Паламарчуком? Что было самым запоминающимся на съемках?

— Он – замечательный, внимательный партнер. Приятный в общении человек. Иногда он напоминал мне Джима Кэрри. Замечательно, когда рядом есть человек, способный поднять тебе настроение в любой ситуации.

У меня иногда бывают мрачные мысли, и Дима поэтому для меня идеальный партнер, потому что он все время, сам того даже не зная, поднимал мне настроение.

— Роли каких героинь вам нравятся?

— Больше всего я люблю те роли, где героиня переживает какое-либо сильнейшее потрясение. Либо ей выпадает на долю тяжелое испытание, через которое она трансформируется.

Мне всегда интересны психологические изменения человеческой личности через глубокие переживания. Конечно, можно склоняться к мнению, что люди не меняются, но я считаю, что это не изменения, а скорее раскрытие каких-то новых, до того спрятанных ресурсов, новых качеств характера.

Еще мне нравится играть в романтических историях, потому что химия, которая происходит между людьми – одно из самых интересных для наблюдения событий, ведь там замешано столько эмоций: любовь, ненависть, счастье, отчаяние. И это невероятно привлекательная актерская задача – передать весь спектр эмоций зрителю.

— Дома на самоизоляции готовите?

— Готовить в смысле ежедневной рутины я не очень люблю. Потому что это забирает много времени. Я с большим удовольствием посмотрю какой-нибудь фильм или позанимаюсь йогой.

Но иногда могу сделать что-нибудь особенное. Например, тыквенный суп-пюре на кокосовом молоке. Или тыквенный американский пирог из песочного теста с кокосовыми сливками. Вместо сахара стараюсь добавлять заменители.

Люблю семгу под маринадом запечь в духовке с дижонской горчицей и медом. Получается быстро и очень вкусно.