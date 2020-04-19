«Грозный»: как пандемия коронавируса отразилась на съемках сериала

В Голливуде приостановлены съемки всемирно известных франшиз — «Матрица», «Миссия невыполнима», «Агент 007». В России тоже приняты серьезные меры против распространения вируса в людных местах. Однако большую часть сериала «Грозный» для канала «Россия 1» отснять все же успели.

По сути это концептуальное продолжение сериалов, посвященных истории России — «София», «Годунов», «Грозный». Снимает проект та же команда: режиссер Алексей Андрианов (обладатель «Золотого орла» за сериал «Годунов»), оператор Денис Аларкон, продюсер Антон Златопольский.

«Царь Иоанн Васильевич — Иван IV, прозванный Грозным, — одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в нашей истории, — описывают концепцию проекта на канале «Россия 1». — Кто он? Величайший государственный деятель или жестокий тиран? Нежный любящий муж или кровавый убийца? Ребенок, который рано потерял родителей и терпел бесконечные унижения от ближних бояр и опекунов, или великий русский царь, принесший своей стране победы и утвердивший на Руси единую нерушимую власть?»

Если «София», снятая по истории жизни византийской принцессы Зои Палеолог (Мария Андреева), ставшей великой княгиней Московской, охватывала вторую половину XV века, «Годунов» с Сергеем Безруковым — конец XVI — начало XVII века, то в «Грозном» мы увидим темные времена XVI века.

Становление Ивана Грозного как политика, венчание на царство, взятие Казани и Астрахани, опричнина, войны и мучительная смерть — все это пришлось сыграть сразу двум актерам: Александру Яценко и Сергею Маковецкому.

Второй играет правителя в старости: как это будет, мы видели в «Годунове», где актер уже появлялся в образе Ивана Грозного.

А вот как справится с ролью Яценко, интересно. Талантливый трагик с несчастными глазами часто играл увлеченных алкоголем, слабовольных мужчин («Оттепель», «Год культуры», «Аритмия»). А здесь ему государством управлять, воевать, казнить да земли собирать.

Как он сыграет тяжелейшую роль рокового царя вслед за Евгением Евстигнеевым, Александром Михайловым, Николаем Черкасовым и другими великими советскими актерами? Как будет смотреться на фоне того же Маковецкого и других драматических артистов, занятых в проекте? Пока загадка.

С актрисами туман еще гуще. Известно, что в сериале снялись Мария Шумакова, Софья Лебедева, Людмила Полякова, но в качестве кого — тайна.

Понятно лишь, что одну из пяти жен Грозного сыграла Татьяна Лялина (главная роль в сериале «Ненастье» вместе с тем же Яценко).

Проект, который снимает компания «Москино», пока заморожен, съемки продолжатся после окончания карантина. Кстати, в планах этой же съемочной команды сделать сериал про сына Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского — собирателя земель Древней Руси.