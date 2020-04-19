«Не родись красивой»: как сложилась судьба Кати Пушкаревой

Ставшую легендарной мыльную оперу про Катю Пушкареву «Не родись красивой» показали на СТС 15 лет назад. А исполнительнице главной роли обаятельной дурнушки — актрисе Нелли Уваровой 14 марта стукнуло 40. Увы, за последние 15 лет она так и не стала суперзвездой. Зато успела дважды побывать замужем, родила двоих детей, пару лет вообще не снималась и, наконец, все-таки сыграла несколько ярких, запоминающихся ролей в качественных сериалах.
Не родись счастливой
Родившаяся в Литве, а выросшая в Тбилиси Уварова переехала в Москву с родителями, убегая от пуль — гражданская война в Грузии оставила семью будущей актрисы без всего. Работали всей семьей: 14-летняя Нелли была курьером, продавала белье, раздавала листовки, продавала мороженое. А потом поступила во ВГИК — на актерский факультет к Георгию Тараторкину, исполнителю роли Родиона Раскольникова в советской экранизации «Преступления и наказания». Уварова довольно резко стартанула: еще во время учебы начала сниматься в кино, а после выпуска поступила в труппу РАМТ, где служит по сей день. Уже в статусе примы.
Зачем все эти подробности? Затем, чтобы понять: оглушительный успех простенькой комедии «Не родись красивой» (адаптации колумбийской мыльной драмы «Я — Бетти, дурнушка») случился не на ровном месте. В 2000-х проект был чуть ли не самым успешным в своей нише, Уварову носили на руках, посвящали стихи и обложки журналов. Актриса, превратившись ради роли из красотки в чучело, сохранила внутреннее великолепие, пробивающееся сквозь грим на экран. Нелли доказала всем и себе — чтобы стать звездой, вовсе не нужно родиться в блатной семье и получать хороший старт при помощи родителей.
Адаптация
Звездная роль — ловушка. Актриса настолько блестяще входит в образ, что выйти из этого пальто, даже если оно уже сильно жмет, не удается. Так случилось и с Нелли. После завершения сериала «Не родись красивой», который шел в эфире всего год, но зато состоял из 200 серий, она сыграла пару главных ролей в мелодрамах и сгинула в эпизодной пучине. Актриса сконцентрировалась на театре и семье. Возвращение в серьезную игру случилось не так давно: в сериале «Адаптация» (ТНТ) Нелли сыграла сексапильную секретаршу Вику с выразительным взглядом, влажными губами и четвертым размером груди.
— Вика, ты дашь мне ключи от сейфа?
— Дам, а ты мне дашь?!
Кажется, это именно то, чего так долго ждал зритель от Уваровой.
«Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса», — не стесняется признаваться Уварова. Но тьфу-тьфу, лед тронулся. Последней или, как настаивают актеры, крайней работой Нелли стал сериал «Последний министр» (2020), снятый Романом Волобуевым для интернет-платформы «Кинопоиск HD». Актрисе достался образ Раисы, жены главного героя Тихомирова, министра-лузера. В сериале «Закрытый сезон» (2020) Алены Званцовой («Частица Вселенной») у Уваровой тоже ключевая, но не главная роль.
Непростой характер сказался и на личном счастье. Отношения с первым мужем режиссером Сергеем Пикаловым дали трещину, через четыре года после свадьбы они разошлись. Да так, что до сих пор вспоминать не хочется.
— Я эту тему даже с мамой не обсуждаю, — говорила Уварова в интервью. — Мои родители узнали о разводе с первым мужем спустя год. Мы разошлись тихо. Сережа продолжал общаться с моими родными. Сейчас это сходит на нет, что логично. Уже нет такого тесного общения, когда знаешь все о человеке, его проектах, настроении.
В 2011 году, через два года после развода, Нелли вышла замуж за актера Александра Гришина, который старше ее на пять лет. Ему Уварова и родила двоих детей: Ию (9 лет) и Игнатия (3 года), которых воспитывает вдали от светской мишуры и глянцевых фотосессий — у исполнительницы роли Кати Пушкаревой нет ни одного аккаунта в соцсетях.