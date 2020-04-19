«Не родись красивой»: как сложилась судьба Кати Пушкаревой

Ставшую легендарной мыльную оперу про Катю Пушкареву «Не родись красивой» показали на СТС 15 лет назад. А исполнительнице главной роли обаятельной дурнушки — актрисе Нелли Уваровой 14 марта стукнуло 40. Увы, за последние 15 лет она так и не стала суперзвездой. Зато успела дважды побывать замужем, родила двоих детей, пару лет вообще не снималась и, наконец, все-таки сыграла несколько ярких, запоминающихся ролей в качественных сериалах.

Не родись счастливой

Родившаяся в Литве, а выросшая в Тбилиси Уварова переехала в Москву с родителями, убегая от пуль — гражданская война в Грузии оставила семью будущей актрисы без всего. Работали всей семьей: 14-летняя Нелли была курьером, продавала белье, раздавала листовки, продавала мороженое. А потом поступила во ВГИК — на актерский факультет к Георгию Тараторкину, исполнителю роли Родиона Раскольникова в советской экранизации «Преступления и наказания». Уварова довольно резко стартанула: еще во время учебы начала сниматься в кино, а после выпуска поступила в труппу РАМТ, где служит по сей день. Уже в статусе примы.

Зачем все эти подробности? Затем, чтобы понять: оглушительный успех простенькой комедии «Не родись красивой» (адаптации колумбийской мыльной драмы «Я — Бетти, дурнушка») случился не на ровном месте. В 2000-х проект был чуть ли не самым успешным в своей нише, Уварову носили на руках, посвящали стихи и обложки журналов. Актриса, превратившись ради роли из красотки в чучело, сохранила внутреннее великолепие, пробивающееся сквозь грим на экран. Нелли доказала всем и себе — чтобы стать звездой, вовсе не нужно родиться в блатной семье и получать хороший старт при помощи родителей.

Адаптация

Звездная роль — ловушка. Актриса настолько блестяще входит в образ, что выйти из этого пальто, даже если оно уже сильно жмет, не удается. Так случилось и с Нелли. После завершения сериала «Не родись красивой», который шел в эфире всего год, но зато состоял из 200 серий, она сыграла пару главных ролей в мелодрамах и сгинула в эпизодной пучине. Актриса сконцентрировалась на театре и семье. Возвращение в серьезную игру случилось не так давно: в сериале «Адаптация» (ТНТ) Нелли сыграла сексапильную секретаршу Вику с выразительным взглядом, влажными губами и четвертым размером груди.

— Вика, ты дашь мне ключи от сейфа?

— Дам, а ты мне дашь?!

Кажется, это именно то, чего так долго ждал зритель от Уваровой.

«Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса», — не стесняется признаваться Уварова. Но тьфу-тьфу, лед тронулся. Последней или, как настаивают актеры, крайней работой Нелли стал сериал «Последний министр» (2020), снятый Романом Волобуевым для интернет-платформы «Кинопоиск HD». Актрисе достался образ Раисы, жены главного героя Тихомирова, министра-лузера. В сериале «Закрытый сезон» (2020) Алены Званцовой («Частица Вселенной») у Уваровой тоже ключевая, но не главная роль.

Непростой характер сказался и на личном счастье. Отношения с первым мужем режиссером Сергеем Пикаловым дали трещину, через четыре года после свадьбы они разошлись. Да так, что до сих пор вспоминать не хочется.

больше по теме Нелли Уварова вышла из декрета через три недели после родов Совсем недавно актриса стала мамой во второй раз. Она родила сына Игнатия.

— Я эту тему даже с мамой не обсуждаю, — говорила Уварова в интервью. — Мои родители узнали о разводе с первым мужем спустя год. Мы разошлись тихо. Сережа продолжал общаться с моими родными. Сейчас это сходит на нет, что логично. Уже нет такого тесного общения, когда знаешь все о человеке, его проектах, настроении.

В 2011 году, через два года после развода, Нелли вышла замуж за актера Александра Гришина, который старше ее на пять лет. Ему Уварова и родила двоих детей: Ию (9 лет) и Игнатия (3 года), которых воспитывает вдали от светской мишуры и глянцевых фотосессий — у исполнительницы роли Кати Пушкаревой нет ни одного аккаунта в соцсетях.