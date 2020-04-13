«Мир! Дружба! Жвачка!»: выходит новый сериал про подростков из 90-х

В многосерийном фильме идейные вдохновители порассуждают, насколько тяжело быть тинейджером, когда среда враждебна к тебе.

На видеоплатформе PREMIER выйдет новый сериал про подростков из 90-х. В пресс-службе вещательной компании порталу Teleprogramma.pro рассказали, что проект будет называться «Мир! Дружба! Жвачка!» — это история про тинейджеров, которые познают вкус жизни в непростые для страны моменты.

Центральным героем истории станет 14-летний Санька Рябинин. На первый взгляд, его распорядок дня мало чем отличается от дней других школьников. Мальчик не желает посещать музыкалку, вынужден прятаться от хулиганов, растет в бедной семье, а затем знакомится и влюбляется в девочку по имени Женя.

Автор и продюсер сериала Антон Щукин отметил, что история про Рябинина была выдумана еще 10 лет назад. В те годы все авторы многосерийного фильма еще были подростками и понимают всю глубину происходящей в кадре детской трагедии. В контексте коронавируса сериал будет особенно интересен, ведь сегодня каждый из переживающих непростые времена открывается с новой стороны.

«Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки. И все равно я остаюсь оптимистом, ведь Рябинины смогли пройти испытания девяностыми, значит, и мы сможем остаться людьми в самые сложные времена. Если мы научимся искать величие нашей нации не только в победах, а еще в поражениях, тогда мы точно обретем будущее», — отметил он.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин. Также появится в кадре известный по роли в «Колл-центре» и «Законах каменных джунглей» Никита Павленко. Первая серия выйдет 23 апреля на видеоплатформе Premier.