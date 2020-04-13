Концентрация на диалогах: Богомолов снимет сериал в формате скринлайф

В современном кинематографе все большую популярность набирает формат скринлайф. Если вы смотрели такие проекты, как «Убрать из друзей» или «Взломать блогеров», то примерно понимаете, как это выглядит. Пока большая часть мира находится на самоизоляции и съемки большинства картин приостановлены, это отличная возможность для свежего жанра заявить о себе, ведь актерам даже не нужно покидать свои квартиры.

Как сообщает издание АфишаDaily, проект получил название «Безопасные связи» и выйдет в киносервисе Start. Сюжет расскажет о проблемах трех влюбленных пар разного возраста: подростков, тридцатилетних и совсем пожилых.

Как объяснил сам создатель проекта, Константин Богомолов, новый формат позволит зрителям сконцентрироваться на самом важном, а именно на диалогах и актерах.

Точной даты выхода «Безопасных связей» пока нет.