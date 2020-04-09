«Король тигров» завоевал сердца зрителей: новый проект Netflix бьет рекорды просмотров

Всего за 10 дней сериал посмотрели более 30 миллионов человек.

Новый документальный сериал Netflix под названием «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» неожиданно стал одним из самых популярных оригинальных проектов видеосервиса. Как сообщает издание Variety, всего за первые 10 дней показа лишь в США проект посмотрело 34,3 миллиона уникальных зрителей.

Это больше, чем у второго сезона «Очень странных дел», но все же немного меньше, чем у третьего сезона. При это подсчеты велись лишь на телевизорах в Америке, просмотры на смартфонах или компьютерах не считали.

В данный момент у «Короля тигров» 88% рейтинга «свежести» (интересности. — Прим.ред.) от кинокритиков и 87% от зрителей на сайте Rotten Tomatoes.

Сюжет рассказывает историю некоего Джо Шрибвогеля по прозвищу Экзотик. Долгое время Джо жил в мире и согласии вместе со своими опасными кошками, но внезапно не него обратила внимание защитница животных Кэрол Баскин, которая решила закрыть зоопарк. Что же делает в ответ Экзотик? Готовит заказное убийство.

Учитывая, что история основана на реальных событиях, Шрибвогеля арестовали и осудили на 22 года тюрьмы в январе 2020 года. Однако, как сообщает издание TMZ, во время одной из недавних пресс-конференций журналисты спросил Дональда Трампа, возможна ли амнистия для Джо Экзотика. Ко всеобщему удивлению, президент США пообещал подумать об этом.