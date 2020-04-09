На языке самураев: студия Netflix представила оригинальный ролик «Очень странных дел»

Создатели проекта проделали грандиозную работу по локализации. Как итог — персонажи говорят на всех языках мира.

Чтобы отвлечь своих подписчиков от неприятных мыслей, студия Netflix опубликовала на своем официальном канала в YouTube уморительный видеоролик посвященный проекту «Очень странные дела». Может быть, вы уже смотрели сериал с русским переводом, но знаете, как он звучит на немецком или японском? Описать это невозможно, лучше просто посмотреть.

Как заметили создатели проекта, есть что-то волшебное в том, чтобы услышать знакомых героев говорящих на других языках. Среди подборки засветился и русский язык, правда момент оказался довольно бледным. А вот киноманам из Японии очень повезло, их озвучка получилась самой эмоциональной.

Напомним, четвертый сезон проекта «Очень странные дела» был перенесен из-за коронавируса.