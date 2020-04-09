Кто убил Лору Палмер? Легендарному сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Даже спустя столько времени проект все еще вызывает мурашки, а на некоторые вопросы зрители так и не получили ответы.

Ровно 30 лет назад, 8 апреля 1990 года, в телевизорах Америки появилась первая серия сериала «Твин Пикс», созданная Дэвидом Линчем. На тот момент, скорее всего, мало кто подозревал, что даже в 2020 году этот проект будет считаться легендарным, а мелодия из его начальной заставки станет одной из самых запоминающихся.

Создание гениального проекта началось со знакомства Линча с писателем и сценаристом Марком Фростом. Благодаря их совместной работе городок Твин Пикс появился на картах Америки. Сначала два творца придумали место, ключевые здания и элементы, а также серию таинственных и даже мистических объектов.

Визитной карточкой проекта стала лесопилка, которую показывают в начальных титрах. Линч и Фрост сами нашли ее, а всю магию кадра создали операторы. К несчастью, вскоре лесопилка была уничтожена, но благодаря сериалу она навсегда осталась в мире кинематографа.

Первый сезон проекта считают одним из самых смелых и загадочных. Помните сериал «Остаться в живых»? В одном из интервью его создатели признались, что сотворили такой клубок из загадок, интриг и тайн, что просто сами не могут его распутать. Примерно такая же ситуация была и с «Твин Пиксом», когда многие вопросы остались без ответов даже после официального конца сериала.

Полнометражный фильм «Сквозь огонь», вышедший в 1992 году, лишь ухудшил ситуацию, также усложнив и так непростой сюжет. Однако многие поклонники сериала все же остались довольны, ведь открытые вопросы дают большой простор для споров и рассуждений, а если проект обсуждают, значит, его создали не зря.