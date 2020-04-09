Все будет хорошо: студия Netflix выпустит новое шоу в Instagram

Звезды сериалов расскажут, как победить тревогу во время пандемии.

Видеосервис Netflix решил на период эпидемии коронавируса попробовать что-то новое и запустит новое шоу, однако искать его стоит в Instagram. Участники популярных проектов студии будут рассказывать о том, как пережить пандемию, справиться с паникой и беспокойством, и постараться жить нормально.

Создатели нового проекта считают, что смогут помочь своим зрителям проще пережить этот непростой период. Ведущими станут Калеб Маклафлин, Росс Батлер, Алиша Боэ, а также приглашенные звезды из различных сериалов Netflix.

Разумеется, все не ограничится диалогами с актерами, к беседам также присоединятся и профессиональные психологи, которые помогут справиться с тревогой и бессонницей.

Первый выпуск шоу можно будет посмотреть уже в пятницу, правда, время не совсем подходящее для жителей России, начало в 4 часа утра по московскому времени.