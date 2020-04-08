«Я и сама сплю без пижамы»: Мороз о большом количестве эротических сцен в «Содержанках»

Актриса Дарья Мороз высказалась по поводу большого количества эротических сцен со своим участием в нашумевшем сериале «Содержанки», где ей досталась одна из главных ролей.

Как считает звезда, в искусстве, если действие оправданно, не может быть каких-то запретов. По ее мнению, «Содержанки» совершенно осознанно ломают в головах людей стереотип о невозможности показывать эротическую сцену в кино.

Как заметила звезда, после «Содержанок» на экранах появился фильм «Текст», где в эротической сцене сыграла актриса Кристина Асмус. По словам Дарьи Мороз супруга юмориста Гарика Харламова все исполнила просто прекрасно и правдоподобно. Правда, потом было много споров. По мнению Мороз, играть в откровенных сценах могут только смелые актрисы, сообщают «Известия».