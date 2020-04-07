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Одна трагедия за другой: на «Dомашнем» состоится премьера мелодрамы «Любовь лечит»

Мини-сериал будет показан вечером 17 апреля.

Одна трагедия за другой: на «Dомашнем» состоится премьера мелодрамы «Любовь лечит»
Главную роль сыграла Екатерина Волкова. Фото: канал Dомашний.

17 апреля на телеканале «Dомашний» в рамках проекта «Фабрика мелодрам» будет показан мини-сериал «Любовь лечит» с Екатериной Волковой в главной роли.

Актриса играет бизнес-леди, которая из-за своей любви к работе забывает уделять внимание мужу и сыну-подростку. Ее жизнь резко меняется, когда во время планового обследования у женщины обнаруживают опасную болезнь. К счастью, вскоре выясняется, что это не ее диагноз — результаты анализов предпринимательницы был перепутаны с результатами другой девушки. Героиня радуется тому, что полностью здорова, но решает найти настоящую больную и помочь ей. Лучше бы она этого не делала, так как новое знакомство раскроет перед женщиной отвратительную тайну.

Екатерина Волкова
Героиня Волковой — властная,и собранная женщина. Фото: канал «Dомашний».

«Внутренняя стойкость помогла героине пережить крушение своей жизни и выйти победительницей. Главная идея нашего фильма — пока не закроешь дверь в прошлое, не откроется новая, за которой ждут новая любовь и настоящее счастье», — рассказала Екатерина Волкова.

Премьера 4-серийной картины «Любовь лечит» состоится на канале «Dомашний» 17 апреля в 19 часов. Режиссер — Мария Маханько.

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«Фабрика мелодрам»Екатерина ВолковаКанал «Домашний»мелодрамаНовости googleНовости киноновости сериаловновый сериал
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