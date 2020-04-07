Идеальный герой 90-х: на НТВ состоялась премьера проекта «Рикошет»

В минувший понедельник, 6 апреля, на телеканале НТВ начался показ нового детективного сериала «Рикошет», который напомнит зрителям о суровых 90-х и покажет настоящих героев того времени. Сюжет проекта достоин экранизации в Голливуде, ведь главный герой инсценирует свою смерть, меняет внешность и переезжает в Европу, чтобы сохранить жизнь близких ему людей, и это только в первой серии. Однако загадочная гибель родителей в автокатастрофе все же заставляет путешественника поневоле вернуться в родные края и показать безбашенным бандитам, кто тут главный.

Создатель проекта Денис Карышев ответил на несколько вопросов журналистов портала Teleprogramma.pro и объяснил, почему именно этот сериал заслуживает внимания зрителей. Действие картины происходит в вымышленном городе Анинске, который по кусочкам собирали из небольших поселений в Подмосковье. Немного от Красногорска, Долгопрудного, Звенигорода, в сумме получается как раз то место из 90-х, где преступность еще не знает закона.

По словам Карышева, главный герой в исполнении актера Александра Устюгова — это тоже своеобразный пазл: немного от Саши Белого, кусочек от Данилы Багрова из «Брата» и щепотка от Бэтмена. Съемки проекта шли всего четыре месяца, но результат получился отличным.