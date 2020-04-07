Стала известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» на канале «Россия 1»

Стала известна дата долгожданной премьеры этой весны – многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1» 13 апреля в 21:00.

Напомним, речь идет об экранизации романа Гузель Яхиной с Чулпан Хаматовой в главной роли. Картина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930 года у нее убивают мужа, а саму женщину вместе с сотнями переселенцев отправляют на каторгу в Сибирь. Вместе с другими ссыльными, уголовниками и интеллигентами женщина оказывается брошена в глухой тайге без пищи и тепла. Выжить ей помогают любовь и прощение. Пройдя все испытания, она сможет простить себя, других, страшную судьбу и даже свою жестокую родину.

Книга «Зулейха открывает глаза» была опубликована в 2015 году и тут же стала бестселлером. Роман получил престижные литературные премии и был переведен на 34 языка. В основу сюжета легла история бабушки автора, которая так была сослана в тайгу из татарской деревни и пережила множество тягот.

Зрителей ждут масштабные сцены с большим количеством актеров массовки, филигранно подобранный реквизит и широкая география съемок. Кстати, поселок, в котором происходит основной сюжет сериала, построили с нуля. Декорации площадью в 6 тысяч квадратных метров возводились в течение трех месяцев.

Размах картины можно будет оценить 13 апреля в 21:00 на канале «Россия 1».