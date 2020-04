Звезды сериала «Сверхъестественное» поддержали борца с коронавирусом

Пока в мире бушует эпидемия коронавируса, радует хотя бы то, что звезды Голливуда не забывают о своих поклонниках и стали уделять им куда больше внимания.

Так, один из фанатов сериала «Сверхъестественное» по имени Эрик Тайер привлек внимание актеров. Молодой человек работает в больнице и в это опасное время заботится о всех тех, кому нужна помощь. Он выложил в свой аккаунт в Twitter фотографию с работы и подкрепил ее вопросом к звездам, поможет ли нарисованный символ уберечься от коронавируса.

На удивление он получил ответы! Миша Колинз, исполняющий в сериале роль ангела, написал, что демонов он возьмет на себя, а вот Эрику он благодарен за борьбу с эпидемией.

We’ll fight the demons. You fight the covid. Thank you for protecting us. We will always be grateful. https://t.co/VXohyBwoLG — Misha Collins (@mishacollins) April 6, 2020

Актер Джаред Падалеки также не оставил твит без внимания и заметил, что, хотя он играет героя в сериале, Эрик — настоящий герой в реальной жизни.

One of us plays a hero and one of us is a hero. From the bottom of our hearts, thank you for holding the line 🙏🏻 https://t.co/uldkPdIujP — Jared Padalecki (@jarpad) April 6, 2020