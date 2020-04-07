Время путешествий: Netflix показала первый трейлер проекта The Midnight Gospel

Студия Netflix решила порадовать своих зрителей и скрасить период самоизоляции.

В Сети появился первый официальный трейлер нового мультсериала The Midnight Gospel. Примечательно, что одним из создателей проекта стал Пенделтон Вард, ответственный за «Время приключений», за шутки будет отвечать его коллега Дункан Трасселл, он ранее занимался озвучкой проекта.

The Midnight Gospel (в русском переводе «Полуночное Евангелие») расскажет историю о таинственном Клэнси, который может путешествовать по разным вселенным. Наш герой занимается необычным делом — общается с жителями погибающих миров и узнает много нового о смерти.

Первый сезон будет состоять из восьми серий, а премьера состоится уже совсем скоро, в конце апреля.