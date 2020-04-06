Пришло время позвонить Ди Каприо: 6 апреля на ТНТ стартует драматический сериал с Петровым

Время пришло: анонсированная ранее трансляция сериала «Звоните ДиКаприо!» на канале ТНТ стартует вечером 6 апреля. Смелая драматическая картина Жоры Крыжовникова впервые будет показана на ТВ и вынесет на экраны страны тему ВИЧ.

Напомним, в главных ролях Александр Петров и Андрей Бурковский. Они играют братьев-актеров: первый — популярный, прожигающий свою жизнь; второй — еле сводит концы с концами, пытаясь прокормить свою семью. И вот звездному брату ставят диагноз ВИЧ, в следствие чего у менее удачливого родственника появляется возможно занять его место.

В 2018 году «Звоните ДиКаприо!» стал одним из самых популярных и обсуждаемых сериалов России. Критики называли картину смешной и страшной одновременно. Премьера была удостоена ряда наград, но оставалась доступной только в онлайне. Теперь же ее смогут посмотреть все зрители, у кого на пульте от телевизора есть канал, настроенный на ТНТ.

Смотрите громкую премьеру с 6 апреля в 22:00.