«Город собирали по кусочкам»: что происходило на съемках сериала «Рикошет»

20 лет назад Артема официально похоронили. Но он не умер, а сбежал от бандитских разборок в Европу. Смерть родителей заставляет его «воскреснуть».

«Прошлого не исправить, но можно повлиять на настоящее»: о чем фильм «Рикошет»

Чтобы проститься с ними, последний герой лихих 90-х возвращается в родной Анинск. С новым именем, теперь он Денис, с новым лицом и новыми документами он чувствует себя «в шапке-невидимке».

Но не тут-то было! Сам того не желая, герой оказывается в гуще криминальных событий города.

В фильме звучит оригинальный саундтрек, который сделал питерский композитор Роман Рупышев. Зрители услышат песни в исполнении Александра Устюгова с его группой, Екатерины Волковой, известного репера Батишты.

Вымышленный Аннинск снимали в Подмосковье

Сюжет фильма придумал и воплотил Денис Карышев. Он — основной сценарист и основной режиссер, продюсер фильма и душа компании.

Снимали в разных городах Подмосковья — действие происходит в вымышленном Анинске — в Свердловской области. Но многие виды этого несуществующего местечка узнают жители Красногорска, Долгопрудного, Звенигорода, Электростали и Балашихи.

– Подмосковье стало похоже на Москву, — говорит Денис Карышев, — Очень мало провинции осталось. Поэтому натуру собирали по кусочкам. Получился пазл, из фрагментов разных городов. У меня даже есть карта нашего Анинска.

Сестру героя мы поселили в колоритный район Красногорска, построенный пленными немцами, улица — из Долгопрудного, центральная площадь – из Звенигорода.

Есть в Анинске и район частных домов, где проживает местная элита, и район большого комбината, градообразующего предприятия.

«Он — Безруков, а ты — настоящий»

— Парни скинулись на этот памятник, потому что ты для них как Саша Белый. Только он — Безруков, а ты настоящий, — говорит один из героев фильма.

— Саша Белый стал «иконой стиля» для бандитов 90-х, глыба нашей культурной истории того времени,- рассказывает Денис Карышев. – Я хотел создать нового героя. В нем есть что-то от Белого, что-то Бодровского «Брата», что-то… от Бэтмэна.

Его суперсила в том, что он делает многие вещи, которые осторожный человек в здравом уме творить не рискнет. Но герой ничего не боится, тот, кто уже умер лишен страхов и комплексов.

— Мне кажется, что мой герой – предтече супермена, – говорит исполнитель главной роли Александр Устюгов.— Он «воскресает» после 20-летнего отсутствия, можно сказать, из ниоткуда, и в его силах что-то исправить и сделать мир вокруг близких людей чуточку чище и светлее. Я с нетерпением жду премьеры — очень интересно, как зрители воспримут фильм.

«Спал крепко, а с погодой не повезло»

— Съемки продолжались четыре месяца – с марта по июнь, рассказывает Денис Карышев. — Я специально смотрел на градусник: в начале работы было минус 22, в конце – плюс 20. Такое ощущение, что целый год на съемках пролетел: и зима, и весна, и лето. Еще и снег выпадал неожиданно, но нам удалось вписать его в фильм.

— Что было самым сложным в работе?

— Так как все снималось не в хронологическом порядке, не как написано в сценарии, самым сложным было сделать финальные сцены мощнее предыдущих. Все время приходилось держать это в голове.

— Как вы спали во время съемок? Бессонница не мучала?

— Спал хорошо, потому что спал мало. Часов по пять.

«Я чуть не потеряла зрение!»

Главная героиня, которую играла Екатерина Волкова по сюжету, слепая. Но не от рождения, она ослепла от горя, узнав о смерти любимого.

Готовясь к роли, актриса настолько слилась с образом, что через несколько дней членам съемочной группы стало за нее стало страшно, хотелось кинуться помогать.

— Я впервые играла слепую, – поделилась Екатерина.- Мы с художником по гриму и режиссером решили не делать никакого бельма в глазах или что-то такого. Героиня ослепла уже взрослой и внешне осталась абсолютно нормальной.

— Как вы работали над образом?

— Когда я шла на пробы, я закрывала глаза. Но сначала дома пробовала найти что-то, открыть холодильник, пожить в слепоте. Я думала о том, как великие актеры играют слепых, как им веришь, как органично это у них получается.

Естественно, первым делом я вспомнила Аль Пачино в «Запахе женщины», и взяла его принцип — сосредотачивать внимание не в поле зрения, а в поле слуха. Считается, что у слепых людей обостряются другие органы чувства: слух, интуиция…

— Говорят, Аль Пачино после окончания съемочного дня еще долго не мог выйти из образа и сшибал стулья. Ваши коллеги рассказали, что что-то подобное было и с вами.

— Да, были забавные моменты. К концу съемок вся съемочная группа вжилась в мою «слепоту» и если я подходила к лестнице, все начинали кричать: «Катя, осторожнее, ступенька!»

Но что удивительно, я реально стала терять зрение! Мне пришлось обратиться в офтальмологический центр. Слава богу, проект снят, прошло время, зрение восстановилось, и больше нет ощущения, что я перестаю видеть.

— Что было самым сложным в съемочном процессе? Самым интересным?

— У нас сложилась прекрасная группа, работать было легко, но съемки были непростые. Были сцены насилия, которое моей героине пришлось вынести. И сцены, когда вокруг стрельба, а героиня ничего не видит, не понимает.

«Подпрыгну, перевернусь и сяду на шпагат»

В фильме много экшн-сцен (перестрелки, драки, погони – Ред.), постановкой которых занимался гуру отечественного каскадерского цеха Валерий Деркач. Конечно, не обошлось без каскадеров. Правда, главный герой все трюки исполнял сам.

— Саша в очень хорошей физической форме, — рассказывает Денис Карышев, — у него боксерское прошлое, он со всем справился. Вообще-то дублер был, но его роль свелась к тому, чтобы заменить актера, когда нужно было «поиграть плечом» в кадре, а Саши не было на площадке.

— Экшн сцены требуют больше времени и на подготовку кадра, и на реализацию, — рассказывает,- делится тонкостями оператор Николай Смирнов. — Если это автомобильный трюк, то надо перекрыть движение, смотреть чтобы никого не было она дороге. В основном это не один кадр, трюки снимаются с разных точек, требуют подготовки. Любую драку каскадеры отрабатывают с актерами заранее, потом на площадке проходятся еще раз.

Драки, как я уже сказал, придумывают каскадеры. Придумывают и заранее присылают видео — как это выглядит. Иногда мы вносим поправки – например, нужно сократить драку с двух с половиной до полутора минут.

А бывает, что элементы драки великолепны по зрелищности, но невозможно поверить в то, что герой может такое сделать. Например, каскадер хочет выложиться по полной и предлагает: «Давай я подпрыгну, в полете сяду на шпагат, ударю всех трех и еще пристрелю кого-нибудь».

«Чуть не пошли стенка на стенку»

Самая большая неожиданность произошла в последний съемочный день.

— Мы долго выбирали подходящий лес в Подмосковье, — вспоминает Николай Смирнов.- Нашли идеальное место – выразительный хвойный лес без лиственного подлеска, черные стволы, живописный домик.

Бывает такое, что две съемочные группы пересекаются в городе, но в лесу — большая неожиданность!

И вот мы уже ехали туда, когда нам позвонили и сказали, что на нашем месте ставит караван (20 машин!) другая группа. Я подумал, что это шутка, но переносить съемки и искать другой объект мы не могли – «крайняя» смена – времени в обрез!

Пришлось выкручиваться — поделили лес «поровну». Снимали в шахматном порядке: одна группа замирает, режиссер другой кричит: «Мотор!». Весело было.

У нас в этот день еще лошади на площадке были — Катя и Ингрид скакали верхом. А любое животное в кадре – это всегда сложность. Они же не предсказуемы: лошадь может понести, я с такими сюрпризами уже сталкивался. Как-то в кадре было 13 всадников, и одного из них лошадь понесла прямо на камеру. Результат — попадание копытом в голову… в мою. Ничего не поделаешь, риски профессии. На это раз все прошло мирно.

— Сцена с лошадью была не простой, — вспоминает Екатерина Волкова.- Лошадь была поводырем моей героини. И нужно было почувствовать животное, чтобы она меня вела, как будто она это делала уже много раз.

Еще актрисе последний съемочный день запомнился романтикой.

— Самое прекрасное воспоминание от съемок, — делится Екатерина,- великолепный кинематографический закат, который был в тот день.

Когда мы закончили все, что было в сценарии, Александр Устюгов приехал на своем шикарном мотоцикле. И тут начало садиться солнце. Красота была сказочная.

Это не было предусмотрено сценарием, но упустить, не снять такое было нельзя. И мы сняли внеплановую сцену: главный герой с героиней едут на мотоцикле из города Анинска в прекрасное будущее.

Я не видела монтажа, не знаю, вошел ли в фильм этот кадр. Поэтому с нетерпением жду сериала на НТВ! Прекрасный Устюгов за рулем, такой мужественный и брутальный на фоне невероятного заката.

Сериал «Рикошет»

Режиссеры: Денис Карышев, Вячеслав Кириллов

Актеры: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петр Рыков, Виктория Заболотная, Константин Адаев, Данила Якушев, Сесиль Плеже, Ингрид Олеринская, Денис Бургазлиев, Елена Муравьева, Павел Ворожцов, Анна Бегунова, Роман Евдокимов, Анна Данькова, Андрей Чуманов, Линда Лапиньш, Григорий Зельцер и др.

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