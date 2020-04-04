Продюсеры «Офиса» придумали сериал про работу на удаленке

Продюсеры проекта «Офис» Пол Либерштейн и Бен Силверман готовят что-то новенькое. Как сообщает издание Deadline, зрителей ждет нечто юмористическое, а главной идеей будет работа сотрудников небольшого предприятия в условиях удаленного режима. Да-да, очень своевременный проект, учитывая, что буквально половина мира в данный момент в полной мере «наслаждается» самоизоляцией.

Пол и Бен не скрывают, что идею для сериала им подкинул коронавирус и прямо сейчас они активно занимаются разработкой проекта. Главный героем станет глава корпорации, который будет стараться поднимать боевой дух своих сотрудников с помощью онлайн-связи. Надо признать, что идея эта не нова и в «Офисе» персонаж актера Стива Карелла занимался тем же самым.

О дате выхода проекта и актерах пока ничего не известно.