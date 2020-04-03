«Это твоя победа»: Петров признался, что очень переживал за Милославскую на съемках «Колл-центра»

Актер Александр Петров признался, что очень переживал за возлюбленную Стасю Милославскую на съемках сериала «Колл-центр». Проект, состоящий из восьми серий, пришел к финалу в четверг, 3 апреля. Милославской в нем досталась непростая роль девушки главного героя — сотрудника колл-центра магазина для взрослых Кирилла.
Во время работы над эпизодом и Павлу Табакову, и Стасе Милославской пришлось на некоторое время смириться с непростыми условиями съемок: девушка вынуждена была лежать в песке, который так и норовил попасть в ноздри и вызвать чихание.
Молодой человек Стаси Александр Петров, который не так давно был отмечен «Золотым орлом», экспертно заявил, что гордится самоотдачей возлюбленной.
«Я сижу на карантине. И каждый день мы ждали серию. Мы — это я и Стася, у которой, как мне кажется, самая бомбическая серия. Я тебя поздравляю с тем, что это профессионально, трогательно, красиво, круто. Это победа и Леши с Наташей (Алексей Чупов и Наталья Меркулова, режиссеры «Колл-центра». — Прим.ред.) и твоя, Стася, безусловно. Я переживал сильно», — отметил он.
По достоинству отметил Петров и актерскую игру других своих коллег. Особой похвалы удостоилась Юлия Хлынина, с которой Петров сотрудничал в сериале «Закон каменных джунглей».
«Я поздравляю Юлю (конечно, отдельно, потому что уже родной человек давно), Пашу (Табакова), Полю (Пушкарук), Яглыча — я считаю, это лучшая твоя роль, как и у Паши, Сабину! Сабина (Ахмедова) открылась совершенно с другой стороны, выгрызая роль и суть роли, Никиту Павленко. Ни одного вопроса нет ни к кому. Все артисты на своих местах, даже те, у кого 3–5 мин экранного времени», — высказался Петров.