Из-за коронавируса сериал «Сквозь снег» выйдет раньше заявленного срока

Эпидемия коронавируса отменила съемки многих перспективных сериалов и фильмов, так что теперь зрителям придется довольно долго ждать, чтобы увидеть премьеры.

Однако совсем иная ситуация складывается с сериалом «Сквозь снег», снятым по мотивам одноименного фильма от режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо. Телеканал TNT решил перенести выход проекта, но перенос будет приятным для зрителей, так как шоу появится на экранах на две недели раньше заявленного срока, не 31-го, а 17 мая, сообщает издание Variety.

По сюжету планета была практически уничтожена и вся поверхность Земли покрыта льдом, на котором теперь нет жизни. Остатки людей обитают в огромном поезде, который мчится не останавливаясь. В голове поезда расположись богачи, а в хвосте страдают рабы, которые в любой момент готовы изменить положение дел в обществе.

Главные роли исполнили: Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер и другие.