Уилл Смит станет исполнительным продюсером нового сериала «This Joka»

Похоже, что всемирно известный актер Уилл Смит решил временно отойти от роли актера и попробовать себя в качестве продюсера. Как сообщает издание Deadline, артист планирует стать исполнительным продюсером нового многосерийного сериала в жанре комедии «This Joka». О сценарии проекта пока ничего не известно, но как сообщили источники журналистов, каждая серия будет состоять из нескольких стендап-выступлений юмористов. После этого Смит будет брать у них интервью, а съемки пройдут в самых разных частях Лас-Вегаса. Разумеется, все это будет происходить лишь после того, как эпидемия коронавируса будет побеждена.

Как рассказал Теренс Картер, основатель студии Westbrook, которая займется созданием проекта, Смит был выбран не случайно. Актер давно известен как ценитель хороших комедий и с радостью решил принять участие в новом шоу.