Внешность — не главное: звезда «Полицейского с Рублевки» призналась, каких мужчин предпочитает

Апрель станет месяцем премьеры нового сезона сериала «Полицейский с Рублевки». В пятом по счету продолжении все герои будут работать в полицейской академии, в том числе и Алиса Рыбкина, которую играет Рина Гришина. Все ее внимание поглощено карьерой – она стремится сделать из курсантов настоящих профессионалов и, кажется, не вспоминает своего бывшего, Измайлова.

В жизни актриса не западает на негодяев-сердцеедов, и, в принципе, не делит противоположный пол на типажи. Гришина призналась порталу Wday: романтик или хулиган, ей не принципиально. Главное, чтобы с ним было интересно.

«У меня было несколько серьезных отношений, и все мужчины были разными. Совершенно точно я не подбираю любимого человека по каким-то внешним данным. Для меня важно, чтобы у него был внутренний мир, который близок мне», — объясняет свой вкус на мужчин звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

Кстати, Измайлова в новом сезоне сериала не будет – он женился и переехал. Но напоминать о себе старому другу Яковлеву он все-таки будет – по задумке авторов, он начнет отправлять ему посылочки.