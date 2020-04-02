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Не все так сладко: Netflix закрывает два убыточных сериала

«Вампирские войны» и «Лига Октября» недолго продержались в эфире.

Не все так сладко: Netflix закрывает два убыточных сериала
Студия Netflix. Фото: Wikipedia

Студия Netflix объявила о своем решении закрыть сразу два сериала. Не повезло проектам «Вампирские войны» и «Лига Октября». Первый рассказывал историю о медике, который всеми силами пытался исцелить болезнь, которая неведомым образом превращала простых людей в кровожадных вампиров. Второй сериал был посвящен семье с большим секретом, все ее члены охотились на монстров, что весьма напоминало другой долгоиграющий проект — «Сверхъестественное».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, причина закрытия довольна проста — оба сериала не вызвали интереса у зрителей и показывают довольно низкие рейтинги на фоне более успешных проектов компании. В условиях эпидемии коронавируса тратить деньги на поддержание таких убыточных сериалов просто неразумно. Сериалы не продержались дольше одного сезона.

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