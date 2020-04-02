«Я с самоизоляции прибежал»: Юрий Дудь принял участие в шоу «Что было дальше?»

Известный телеведущий и создатель шоу «Вдудь», Юрий Дудь решил посетить YouTube-шоу «Что было дальше?», чтобы пообщаться с ведущими и поставить их в тупиковые ситуации своими историями. Напомним, что в большинстве городов России сейчас режим самоизоляции и жителям запрещено покидать свои дома без уважительных причин.

Отметим, что журналист решил отправиться на съемки в столице России, где особый режим был введен раньше других регионов. Кроме того, пока телепередачи на федеральных каналах проводят эфиры без приглашенных зрителей, чтобы не подвергать никого опасности, в шоу «Что было дальше?» гостей хоть отбавляй.

«Я с самоизоляции прибежал», — заявил Дудь, после чего нарушил еще одно правило соблюдения карантина и обтерся руками и лбом об одного из ведущих шоу.

Хотя, конечно, шоу «Что было дальше?» могло быть записано ранее, еще до введения жестких условий в связи с эпидемией коронавируса. В том же выпуске проекта приняла участие певица Лолита Милявская.

По данным оперативного штаба на 2 апреля, за последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса.