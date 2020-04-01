«101 способ на***ть себе»: Светлаков и Незлобин выпустят новый комедийный сериал

Главной героиней сериала станет стендап-комик, которая рассказывает со сцены о своих двух детях, бывших мужьях и свекрови.

В последние годы в мире не наблюдается дефицита качественного кино — каждая страна регулярно выдает и своим, и зарубежным зрителям десятки фильмов и сериалов с огромным бюджетом, крутыми спецэффектами и знаменитыми актерами в главных ролях.

Но наша страна все же имеет свои особенности и свой менталитет, а потому российские киноманы нет-нет, да начинают скучать по чему-то простому и близкому, по настоящей жизни, по новым лицам.

Именно по этой причине бешеной популярности добились вышедший в 2010 году сериал «Реальные пацаны» или «Ольга», премьера которой состоялась в 2016-м.

Уже через несколько месяцев списки фильмов и сериалов о суровой российской реальности дополнит сериал «101 способ на***ть себе» от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова (студия «Свердловск»).

Новый сериал будет презентован онлайн-кинотеатром КиноПоиск HD осенью 2020 года. А уже сейчас читателям портала Teleprogramma.pro представилась возможность посмотреть его тизер и узнать, что говорят об этом проекте его авторы.

Стендап-комик сыграет стендап-комика

Далеко не все из нас являются большими поклонниками стендапа, а потому имя работающей в этом жанре Елены Новиковой — победительницы шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и резидента проекта Stand-Up — им абсолютно ни о чем не скажет. Увидеть Елену и в полной мере насладиться ее шутками, источником которых служит сама жизнь, зрители смогут как раз в комедии «101 способ на***ть себе».

Ее героиня — обычная женщина, живущая в большом городе с двумя детьми, двумя экс-мужьями и свекровью. Она растит детей, преодолевает жизненные трудности и обо всем этом может рассказывать людям со сцены. Да, Елена и в фильме — стендап-комик.

Сергей Светлаков, продюсер сериала:

«Как я вижу, сейчас есть большой запрос на искренность и трушность в обществе. Наш сериал — попытка заглянуть в окно первого этажа соседней пятиэтажки… Там много грустного, смешного и, самое главное, очень понятного нам всем. Мы постучимся к вам в дверь — откроете нам?».

Александр Незлобин, продюсер сериала:

«В современном мире люди сталкиваются с одинаковыми проблемами независимо от пола. Например, мне очень понятны и близки переживания героини. Каждому из нас приходится постоянно выбирать — потратить время на себя или на семью, на карьеру или сделать что-то для души. Работа или отдых. Мне нравится, что эта история соответствует реальности. Не украшает и не усугубляет её. А ещё мы отдали всю власть в руки женщин — Лены Новиковой (актрисы и соавтора) и Лены Красильниковой (соавтор и продюсер). И не прогадали».

Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD:

«Сложные мужские образы привычны для индустрии, а благодаря таким сериалам, как «Дрянь», «Удивительная Мисс Мейзел», в комедии наступает эра новой женской искренности. «101 способ на***ть себе» говорит на похожем языке и показывает реальную героиню, которая зарабатывает на жизнь юмором, позволяет себе быть циничной и остается матерью с большим сердцем».

Первый сезон нового сериала будет включать в себя восемь эпизодов продолжительностью 25 минут. Они будут доступны по подписке эксклюзивно на КиноПоиск HD.