«Надо верить, что справедливость наступит»: режиссер «Заступников» высказался о подтексте сериала

Портал Teleprogramma.pro опубликовал репортаж со съемок сериала «Заступники», который сейчас с успехом идет на Первом канале. Картина показывает эпоху «оттепели» и уголовные дела, которые были актуальны в 1960-х годах. На первом плане девушка-адвокат, защищающая самых разных людей, в том числе и обвиненных в диссидентстве.

Основой для сериала послужила книга реальной защитницы того времени Дины Каминской «Записки адвоката». Автор впечатлила создателей многосерийного фильма своим чувством справедливости и бесстрашием перед властью.

Однако, по словам режиссера картины Владимира Котта, у него получилась не история Дины Каминской, а «история системы, которая ломает человека, но не может сломать». И этот сюжет актуален даже сегодня.

«Даже когда кажется, что уже все безнадежно, надо верить, что справедливость наступит и каждый получит по заслугам. Возможно, это наивно, но я в это верю, — сказал режиссер. — И главное — хоть мы и живем в эру тотальной несправедливости, каждый может сохранять личное человеческое достоинство».

Добавим, что кроме детального воссоздания судебной системы того периода киношники провели огромную работу по отражению духа 1960-х годов. Это отражается и в реквизите, и в костюмах, и в прическах главных героев. Поэтому в итоге сериал получился не только захватывающим, но и познавательным.