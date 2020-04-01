Актеры из «Клиники» записали подкаст о сериале

Во время эпидемии коронавируса многие актеры открыли в себе талант блогеров и стримеров. Звезды сериала «Клиника» оказались в этом ряду среди первых: Зак Брафф и Дональд Фейсон появились в подкасте под названием Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald, послушать его можно здесь. Кстати, актеры не только друзья по сериалу, но также близки и в реальной жизни.

В первом эпизоде нового подкаста товарищи неплохо пообщались, обсудили «Клинику» и даже посмотрели несколько серий комедийного проекта. Планируется, что подобные посиделки будут проходить регулярно, а на будущие встречи уже приглашены актер Нил Флинн, известный по роли очень харизматичного уборщика, а также Билл Лоуренс, создатель сериала. Так что, если вам нечем заняться во время карантина, вы не плохо знаете английский и обожаете «Клинику» — можно запросто провести 70 минут с пользой.