«Никто не позволял себе халтурить»: Артемьева поделилась подробностями съемок «Сватов»

Сыгравшая роль Ольги Ковалевой актриса Людмила Артемьева поделилась деталями съемочного процесса сериала «Сваты». В скором будущем зрители увидят уже седьмой сезон знаменитого проекта. Об участии же в нем Артемьевой ходят неоднозначные слухи – так, коллега по кадру Татьяна Кравченко заявляла, что Людмила отказалась работать дальше якобы из-за финансового вопроса. Официально Артемьева сей факт так и не подтвердила.

Людмила призналась – она с теплом вспоминает рабочий процесс на площадке «Сватов». Актерам далеко не все давалось легко, но никто из них не роптал. Режиссер и вовсе иной раз оставался без обеда, но ни разу не сорвал злость на коллег.

«На съемках «Сватов» никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел. Но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех. Но главное, какие внимательные в съемочной группе были мужчины: и ручку вовремя подавали, и комплиментик отвешивали. В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги. А на съемках я — женщина», — откровенно призналась она.

Ранее Артемьева поделилась с поклонниками взглядом на свою героиню. Актриса поведала, что Ольга Николаевна всегда ее удивляла своей многогранностью — в одном моменте женщина могла быть «редкостной дуррой», а уже в следующем эпизоде — удивительной умницей.