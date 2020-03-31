10 новых историй о любви: «Фабрика мелодрам» продолжит работу в апреле

«Фабрика мелодрам» на телеканале «Dомашний» продолжится в апреле. Напомним, что это проект представляет зрителям целую линейку коротких мини-сериалов о любви. Каждый новый релиз — отдельная история, но их очень много. В предыдущие месяцы канал уже начал отвлекать зрителей от окружающих сложностей.

Итак, с 13 апреля в 19:00 на «Dомашнем» будут транслироваться только свежие истории о любви, с любимыми отечественным актерами.

13 апреля — «Близко к сердцу». Молодая женщина потеряла при родах своего ребенка и в горе уехала из родного города. Но когда она вернулась туда спустя шесть лет, то встретила девочку, похожую на нее как две капли воды.

14 апреля — «Никогда не бывает поздно». Муж уходит к другой женщине после 20 лет брака, и теперь главной героине придется начинать жизнь заново, хотя ее молодость давно позади. Дети не дадут одинокой даме опустить руки, да и новая весна ее жизни уже не за горами.

15 апреля — «Если ты меня простишь». Успешная бизнес-леди живет со вторым мужем и растит сына от первого брака. Но однажды к ней приходит предыдущий муж, который якобы умер семь лет назад. Сможет ли она простить его?

16 апреля — «В одну реку дважды». Мужчина и женщина теряют маленькую дочь и в горе расходятся по разным дорогам. Вскоре они находят себе новых спутников жизни, но, спустя время пара все-таки понимает, что любовь между ними еще жива.

17 апреля — «Любовь лечит» с Екатериной Волковой. Ее героиня узнает, что больна смертельным недугом. Женщина опускает руки, но позже становится известно, что ее анализы просто перепутали. «Спасенная» решает выяснить судьбу девушки, которая действительно больна, и выясняет, что это любовница ее мужа.

20 апреля — «Садовница». Главная героиня безумно любила своего мужчину, но когда она забеременела, тот просит ее сделать аборт. Женщина выбрала ребенка и спустя несколько лет нашла себе другого жениха. И тут вдруг к ней с мольбами о прощении возвращается первый кавалер. Девушка поддается чувству и разрывает свои новые отношения, но потом начинает понимать, что отца ее ребенка вернула вовсе не любовь.

21 апреля — «Выбирая себя». Главный герой обманывает свою наивную жену, изменяя ей с другой. Но тут в его доме появляется скромная няня Мария, которая оказывается не той, за кого себя выдает. Девушка знает об изменнике гораздо больше, чем кто-либо.

22 апреля — «Венец творения». Это история любви между капризной успешной бизнес-леди и скромным массажистом. Женщине нужно срочно забеременеть — это ее последний шанс стать матерью. Но ее жених улетел за границу и не спешит назад. С горя главная героиня проводит ночь со своим массажистом, которого презирает за отсутствие перспектив, и позже узнает о своей беременности. Произошедшее заставит ее узнать скромного парня с другой стороны.

23 апреля — «У причала». Женщина приезжает в родной дом спустя восемь лет и сразу же оказывается в гуще семейных интриг. Родная сестра ревнует ее к мужу, брат обвиняет в равнодушии, отец тоже высказывает претензии, а молодая жена отца и вовсе не скрывает своей враждебности. Позже отца находят убитым у причала, и героине придется распутать клубок ненависти, чтобы узнать, кто разрушил ее счастливую семью.

24 апреля — «Скажи только слово». Главная героиня не верит в любовь, строит карьеру, обеспечивая себя, маму и сына. Но вдруг она знакомится с актером, который разрушает ее ледяной панцирь. А вдобавок возвращается и блудный отец ее сына, полный раскаяния и чувств. Кого же должна выбрать женщина, когда мужчины начнут поединок за ее сердце?