«Мы же не все рождаемся суперкрасотками»: юная Аделина Коблова рассказала о съемках в кино

Портал Teleprogramma.pro взял интервью у 12-летней актрисы Аделины Кобловой, которая сыграла дочь главного героя в новом детективном сериале «Три капитана», он начнет транслироваться с 30 марта на канале НТВ. По сюжету юная героиня является ахиллесовой пятой своего отца, ее берут в заложники, привязывают к бомбе и наставляют на нее пистолет.

«Была сцена, когда мы с «мамой» сидели со связанными руками и бомбами на теле, — вспоминает девочка. — «Враг» приставляла дуло пистолета к моей голове. В этот момент где-то там раздался выстрел. Стало не по себе!»

Журналистам было интересно, кого больше хочет играть юная актриса, для которой это не первая роль. Мечтает ли она всегда быть на экране в образе «красивой принцессы» или готова сыграть дурнушку, простушку и страшилу.

«Мне без разницы, как я буду выглядеть: глупо, красиво, некрасиво. Важнее новые роли, новые образы, — по-взрослому ответила Аделина. — Мне нравится быть необычной, даже страшной. Ничего в этом нет плохого, некультурного и неестественного. Мы же не все рождаемся суперкрасотками, да и суперкрасотки могут вести себя глупо».

Девочка отметила, что обожает актерскую атмосферу и все, что происходит на съемочной площадке. Вместо положенных 8 часов, она готова сниматься и по 12.

Напомним, что ранее Коблова играла в сериалах «Воронины», «Тайны госпожи Кирсановой» и полнометражном фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».