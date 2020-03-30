Создатели сериала «Ходячие мертвецы» случайно проспойлерили нового персонажа

Создатели проекта «Ходячие мертвецы» официально перенесли последнюю серию десятого сезона сериала на неопределенный срок. Естественно, они сослались на коронавирус, чем вызвали гнев фанатов, которые однако со временем приняли ситуацию и успокоились. Но смирение длилось недолго.

В официальном аккаунте «Ходячих мертвецов» в Twitter появился внезапный спойлер, который вновь вызвал волну гнева и негодования поклонников проекта. Представьте, выход последней серии вашего любимого сериала задерживают на неопределенный срок, а после еще и подкидывают спойлер, который только усиливает ожидание долгожданного финала.

Хотя пост уже удален, зрители сумели сохранить фотографию важного персонажа по имени Принцесса, которая появится в той самой, последней серии. В оригинальном комиксе эта героиня своеобразная принцесса Питтсбурга, с фиолетовыми волосами. Хотя фанаты давно ждали ее появления, все же не стоило портить сюрприз.