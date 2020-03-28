Вампиры возвращаются: студия Netflix продлила проект Castlevania на четвертый сезон

Хорошие новости для всех любителей анимационных сериалов и историй про вампиров. Стриминговый сервис Netflix принял решение о съемках четвертого сезона проекта Castlevania, созданного по мотивам популярной видеоигры. Объявление о продолжение истории компания выложила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Sir Mirror has some Castlevania news, reply with 👏 to summon him from his box… pic.twitter.com/XdCPlTsAQM — NX (@NXOnNetflix) March 27, 2020

Сюжет рассказывает о противостоянии человечества и не таких уж и бессмертных вампиров. Хотя первые два сезона были посвящены сражению с известным графом Дракулой, третий, вышедший в прокат совсем недавно, в начале марта, пошел по отдельному пути. О чем будет четвертый, можно лишь гадать.

Никаких подробностей о дате релиза Netflix пока не предоставляет.