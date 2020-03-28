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Вампиры возвращаются: студия Netflix продлила проект Castlevania на четвертый сезон

Анимационный сериал получит заслуженное продолжение.

Вампиры возвращаются: студия Netflix продлила проект Castlevania на четвертый сезон
Кадр из сериала Castlevania. Фото: Netflix

Хорошие новости для всех любителей анимационных сериалов и историй про вампиров. Стриминговый сервис Netflix принял решение о съемках четвертого сезона проекта Castlevania, созданного по мотивам популярной видеоигры. Объявление о продолжение истории компания выложила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Сюжет рассказывает о противостоянии человечества и не таких уж и бессмертных вампиров. Хотя первые два сезона были посвящены сражению с известным графом Дракулой, третий, вышедший в прокат совсем недавно, в начале марта, пошел по отдельному пути. О чем будет четвертый, можно лишь гадать.

Никаких подробностей о дате релиза Netflix пока не предоставляет.

 

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