Netflix хочет снять сериал по мотивам видеоигры Angry Birds

Сервис Netflix заказал полноценный мультсериал по мотивам серии видеоигр Angry Birds: про то как отважные птицы буквально своими лбами разрушают коварные планы злых поросят. Называться все это безумие будет Summer Madness, и появится в лучшем случае только в следующем году, сообщает издание Deadline.

Сюжет будет построен вокруг летнего отдыха птичек в лагере у озера, однако на противоположной его стороне базу разобьют уже свиньи и избежать конфликта будет сложно. Создатели нового проекта уже обещают «взрывные выходки, невероятные шалости и сумасшедшее летнее приключение», хотя и без конкретики.

Для первого сезона Angry Birds: Summer Madness («Злые птицы: летнее безумие») будет создано 40 эпизодов по 11 минут каждый.