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Netflix хочет снять сериал по мотивам видеоигры Angry Birds

Для первого сезона подготовят 40 серий по 11 минут.

Netflix хочет снять сериал по мотивам видеоигры Angry Birds
Кадр из мультфильма Angry Birds

Сервис Netflix заказал полноценный мультсериал по мотивам серии видеоигр Angry Birds: про то как отважные птицы буквально своими лбами разрушают коварные планы злых поросят. Называться все это безумие будет Summer Madness, и появится в лучшем случае только в следующем году, сообщает издание Deadline.

Сюжет будет построен вокруг летнего отдыха птичек в лагере у озера, однако на противоположной его стороне базу разобьют уже свиньи и избежать конфликта будет сложно. Создатели нового проекта уже обещают «взрывные выходки, невероятные шалости и сумасшедшее летнее приключение», хотя и без конкретики.

Для первого сезона Angry Birds: Summer Madness («Злые птицы: летнее безумие») будет создано 40 эпизодов по 11 минут каждый.

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