Актер из «Очень странных дел» выдал первоначальную дату релиза нового сезона

Актер Дэвид Харбор провел в своем официальном аккаунте в Instagram с ответами на самые актуальные и интересные вопросы от подписчиков. В процессе артист случайно проговорился, что четвертый сезон популярного проекта «Очень странные дела» должен был выйти в конце этого года.

Но, скорее всего, из-за эпидемии коронавируса эти сроки можно смело смещать на много месяцев вперед. В данный момент съемки заморожены, а актеры сидят по домам на самоизоляции.

Немного позже Харбор отметил, что не стоит считать его слова официальной информацией. Напомним, съемки нового сезона «Дел» начались лишь в прошлом месяце, так что можно с уверенностью заявлять, что до завершения процесса еще невероятно далеко.