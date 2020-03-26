«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева

Актер из «Очень странных дел» выдал первоначальную дату релиза нового сезона

Дэвид Харбор провел в своем Instagram сессию вопросов и ответов.

Актер из «Очень странных дел» выдал первоначальную дату релиза нового сезона
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Актер Дэвид Харбор провел в своем официальном аккаунте в Instagram с ответами на самые актуальные и интересные вопросы от подписчиков. В процессе артист случайно проговорился, что четвертый сезон популярного проекта «Очень странные дела» должен был выйти в конце этого года.

Но, скорее всего, из-за эпидемии коронавируса эти сроки можно смело смещать на много месяцев вперед. В данный момент съемки заморожены, а актеры сидят по домам на самоизоляции.

Немного позже Харбор отметил, что не стоит считать его слова официальной информацией. Напомним, съемки нового сезона «Дел» начались лишь в прошлом месяце, так что можно с уверенностью заявлять, что до завершения процесса еще невероятно далеко.

Тэги

«Очень странные дела»Netflixновости сериалов
Loading...