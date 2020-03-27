Звезда фильма «Чужой ребенок» Мария Берсенева: «Если бы у меня была такая подруга, я бы ей гордилась!»

По сюжету, героиня Марии оставляет успешную карьеру, чтобы воспитывать приемного сына. Удастся ли ей построить счастье и домашний очаг одновременно – узнаете сами.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актрисой о роли, о нелегкой женской доле и о секретах профессии.

— Ваша Надежда – какая она? Не каждый же на такое самопожертвование способен.

— Прежде всего, конечно, сильная, великодушная и умная женщина, которая поначалу даже сама не знает, насколько она многогранна. Надежда — добрый, порядочный, честный и милосердный человек.

Когда я прочитала сценарий, моя героиня меня просто восхитила и с самого начала съемок я очень старалась ей соответствовать, поражаясь ее выдержке, стойкости и самообладанию! Ну и, при случае, «украсить» ее и какими-то своими положительными качествами, которых, казалось, и так в ней было более, чем достаточно.

Просто очень хотелось в полной мере показать богатство и широту ее души, невероятную силу воли. Скажу проще – если бы у меня была такая подруга, я бы ей гордилась!

— Но все-таки, как она решилась взять на себя заботу о чужом ребенке? Своих-то не каждый сейчас планирует. Это же огромная ответственность.

— Милосердие! Одно из величайших и ценнейших качеств человеческой души! Она не планировала детей, занимаясь карьерой и любимым мужем, хотя родители Надежды мечтали о внуках, постоянно твердя о том, что и ей давно пора бы уже было задуматься об этом!

В какой-то момент она даже приняла решение… Но судьба распорядилась иначе, просто поставив ее перед фактом!

— О чем, на ваш взгляд, фильм «Чужой ребенок»?

— О любви! Великой, настоящей, истинной, той, о которой написано в Библии, о всепрощении, милосердии, человечности и силе воли настоящей женщины.

— Какой момент на съемках запомнился больше всего?

— Я благодарна судьбе за то, что в этом фильме мне удалось познакомиться и поработать с потрясающей, чудесной, невероятной Ёлой Ивановной Санько, которая просто поразила меня своей глубиной, душевностью, простотой и профессионализмом.

В своем почтенном возрасте она стойко выдерживала наш напряженный график и, несмотря на головокружения, давление и слабость, каждый раз, когда она входила в кадр, никто никогда не догадался бы об ее истинном самочувствии!

Как только звучала команда «мотор!», она тут же будто бы расцветала, пела и плясала под жарким солнцем, словно девчонка, озорная, веселая, из дубля в дубль.

Мне все время очень хотелось позаботиться о ней, угостить вкусненьким, оставить одну в грим-вагончике, чтобы она немного отдохнула… Да и не только я, вся группа старалась обеспечить ей удобства и комфорт. Мы очень подружились, да и как можно было бы иначе!?…

Елочка Ивановна даже прийдя ко мне на детский спектакль, где я играла Шапокляк, принесла маленькие подарочки для съемочной группы, никого не обделила вниманием! Чудо-человек!

— А остальная группа?

— Мы все сплотились, сблизились и на целый месяц стали одной «семьей», единым целым «механизмом», где важно каждое «звено» для создания хорошего кино.

Съемки были напряженными, я находилась в кадре с 6 утра, практически каждый день. Даже в выходные, когда все отдыхали, мне приходилось улетать из Новороссийска, где шли съемки, в Москву на спектакли.

Было нелегко конечно, но я ни о чем не жалею и вспоминаю этот период с особым трепетом и теплотой, считая этот проект настоящим подарком судьбы.