«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева

На телеканале НТВ состоится премьера проекта «Три капитана»

Зрители увидят историю трех друзей, которые не понаслышке знают об опасностях взрывов.

На телеканале НТВ состоится премьера проекта «Три капитана»
Кадр из сериала «Три капитана». Фото: телеканал НТВ

30 марта в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового детективного сериала под громким названием «Три капитана». Проект расскажет историю о дружбе трех профессиональных взрывотехников. Главные роли в сериале исполнили Максим Щеголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин.

Кадр из сериала «Три капитана». Фото
Кадр из сериала «Три капитана». Фото: телеканал НТВ

Один из исполнителей главных ролей, Максим Щеголев, поделился впечатлениями и подробностями нового проекта. По словам актера, его герой — это опытный капитан, который повидал в этой жизни буквально все, что связано со взрывами, и опасная работа в самых горячих точках мира для него не в новинку. И даже переход на, казалось бы, более спокойную работу в полицию ничего не изменил в жизни эксперта по взрывам.

Актер Максим Щеголев. Фото
Актер Максим Щеголев. Фото: телеканал НТВ

Съемки проходили в Ярославле, так что зрители увидят как исторические части известного города, так и вполне современные постройки. Трудно представить проект про саперов без качественных и эффектных взрывов, так что для сериала были созданы шедевры мира пиротехники, а зрителей ждет зрелищное уничтожение автомобилей, мостов и даже беговой дорожки.

Кадр из сериала «Три капитана». Фото
Кадр из сериала «Три капитана». Фото: телеканал НТВ

Тэги

новости сериаловНТВТри капитана
Loading...