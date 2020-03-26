На телеканале НТВ состоится премьера проекта «Три капитана»

30 марта в эфире телеканала НТВ состоится премьера нового детективного сериала под громким названием «Три капитана». Проект расскажет историю о дружбе трех профессиональных взрывотехников. Главные роли в сериале исполнили Максим Щеголев, Глеб Гервассиев и Иван Кокорин.

Один из исполнителей главных ролей, Максим Щеголев, поделился впечатлениями и подробностями нового проекта. По словам актера, его герой — это опытный капитан, который повидал в этой жизни буквально все, что связано со взрывами, и опасная работа в самых горячих точках мира для него не в новинку. И даже переход на, казалось бы, более спокойную работу в полицию ничего не изменил в жизни эксперта по взрывам.

Съемки проходили в Ярославле, так что зрители увидят как исторические части известного города, так и вполне современные постройки. Трудно представить проект про саперов без качественных и эффектных взрывов, так что для сериала были созданы шедевры мира пиротехники, а зрителей ждет зрелищное уничтожение автомобилей, мостов и даже беговой дорожки.