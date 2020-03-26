Продюсер Александр Роднянский снимет сериал про маньяка из Хакасии

Номинированный на премию «Оскар» продюсер Александр Роднянский собирается снять триллер про жуткую историю маньяка из Хакасии. Называться сериал будет Frozen Land или «Ледяная земля».

Как рассказал продюсер изданию Variety, автором сценария выступил Сергей Калужанов, который работал над эффектным «Временем первых». Режиссером стала Дарья Жук, которая отвечала за создание второго сезона знаменитых «Содержанок».

О дате выхода пока ничего неизвестно, особенно с учетом эмидемии коронавируса, которая в данный момент остановила практически все съемочные процессы в мире.

Напомним, Дмитрий Лебедь — это печально известный таксист из Абакана, который в 2019 году был признан виновным и осужден на пожизненное заключение за целую серию убийств и изнасилований.