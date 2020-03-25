Вирус загубил интригу: последнюю серию «Ходячих мертвецов» перенесли на конец года

Создатели проекта «Ходячие мертвецы» до последнего боролись с влиянием эпидемии коронавируса и все же хотели показать десятый сезон сериала зрителям полностью. Но не сложилось. Впрочем, ход получился довольно хитрый, ведь фанаты зомби не увидят самую важную, заключительную серию сезона. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте проекта.

Точная дата переноса не сообщается, возможно финал придется ждать несколько месяцев. Как сообщают члены съемочной группы, ситуация с эпидемией не позволила им достойно закончить последний эпизод, так что зрителям придется смотреть 15 серию, которая выйдет уже в начале апреля, а дальше ждать специальный эпизод. О нем, конечно, заблаговременно предупредят.

Большинство поклонников «Ходячих мертвецов» остались недовольны переносом, а некоторые считают, что ситуация разыграна для искусственного появления ажиотажа вокруг теряющего рейтинги проекта.