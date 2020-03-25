В новом сезоне «Мандалорца» может появиться Майкл Бин

Актер Майкл Бин, известный по фильмам «Чужие» и «Терминатор», может появиться во втором сезоне проекта «Мандалорец». Как сообщают источники изданий Slash Film и Making Star Wars, актерский состав сериала уже официально пополнился новой знаменитостью. По словам журналистов, Майкл исполнит роль своеобразного охотника за головами, правда, пока не ясно, будет он на стороне добра или зла.

Напомним, на прошлой неделе появилась не менее значимая информация о «Мандалорце». Журналисты узнали, что сценаристы планируют ввести в сюжет персонажа Асоку Тано, которая ранее не появлялась в фильмах, а вот в анимационных проектах у нее весьма значимая роль ученицы Энакина Скайуокера, более известного как Дарт Вейдер.

Премьера нового сезона сериала должна состояться в октябре, однако съемки уже остановлены из-за коронавируса, значит и релиз могут перенести.