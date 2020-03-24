Принцесса из «Малефисенты» сыграла Екатерину II в западном сериале про Россию

В Сети появился расширенный трейлер сериала про российскую императрицу Екатерину II от западного стримингового сервиса Hulu. Американские киношники не продемонстрировали большого креатива и назвали свое новое творение «Великая» — так же, как и сериал Первого канала.

Шоу расскажет в жизни супружеской пары Петра III и его супруги, которая впоследствии, как мы знаем из истории, стала править российской державой в результате дворцового переворота. Державных правителей сыграли звезда «Людей Икс» Николас Холт и принцесса из «Малефисенты» Эль Фэннинг. Трудно будет представить себе эту хрупкую девушку в роли Екатерины… Однако костюмы и декорации у проекта достойные.

Судя по трейлеру, став супругой Петра III, молодая императрица столкнется с самодурством венценосного мужа и его явной незрелостью для управления страной. Какое-то время девушка будет терпеть странные поступки правителя и привыкать к российским порядкам, но затем ей это надоест. В западном кинематографе ныне популярны сильные женские персонажи, срывающие с себя гнем мужчин, а Екатерина Великая отлично подходит под этот образ.

Возможно, не стоит критиковать данный сериал за «американщину», так как сразу понятно, что сюжет будет представлен в сатирическом ключе. В любом случае, стоит дождаться премьеры, которая намечена на 15 мая.