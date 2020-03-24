Шоураннер «Мира Дикого Запада» объяснил, как в проекте появился дракон

Для некоторых поклонников сериала «Игра престолов» было неожиданно увидеть шоураннеров любимого проекта в «Мире Дикого Запада». Но еще более странным было появление огромного дракона Дейенерис Таргариен в технологически продвинутом фантастическом мире.

Один из сценаристов «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан подробно объяснил изданию THR, как подобное случилось и стоит ли ждать таких же коллабораций в будущем.

По словам шоураннера, создатели «Игры престолов» как-то раз предложили заманчивую идею — сделать эпизод-кроссовер, который бы совместил две вселенные сериалов. В итоге полноценную серию сделать не удалось, но вот добавить персонажей из фэнтези в мир фантастики вполне получилось.

Также это была своеобразная дань уважения к оригинальному проекту «Мир Дикого Запада», снятому в 1973 году, тогда важные события происходили как раз во времена рыцарей и магии.