Послание молодому поколению: вышел музыкальный клип о сериале «Патриот»

Музыкальная премьера: рэпер Нигатив выпустил клип «Патриот», приуроченный к одноименному сериалу, который с 10 марта выходит на канале ТНТ. Картина рассказывает о спецназовце Сане Кучине, который после службы вернулся в родной городок и принялся перевоспитывать местных разгильдяев и пьяниц. Новые серии в эфире с понедельника по четверг в 20:00.

Чтобы поддержать премьеру, канал ТНТ и Нигатив, который, кстати, сыграл роль в сериале, сняли специальное промо-видео, в которое вошли кадры из новой картины. Поверх них 38-летний артист читает рэп о молодом поколении россиян, которому следует не только гордиться победами предков, но и самому доказать свое достоинство.

Комедийной «фишкой» ролика стали губы Нигатива, которые были подставлены каждому персонажу сериала. Интересный факт: сначала клип сняли так, что музыкант здоровается со всеми участниками съемок за руки, но потом, в виду эпидемической обстановки, было решено что эту сцену заменят на бесконтактное приветствие.

Канал ТНТ отмечает, что у премьеры достаточно высокие рейтинги, его смотрят 18,8% зрителей в возрасте от 14 до 44 лет. Напомним, главную роль играет Антон Жижин, который в юности просился в сериал «Реальные пацаны». Когда парень пошел в армию, его мечта о карьере актера исполнилась — для «Патриота» нужен был именно такой типаж: крепкий солдат с твердыми моральными принципами.