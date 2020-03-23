В сериале «Мир Дикого Запада» появился нежданный гость из «Игры Престолов»

Телеканал HBO неожиданно решил совместить два своих популярных проекта. В новой серии третьего сезона «Мира Дикого Запада» появились Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры «Игры Престолов»! Они исполнили совсем небольшие роли техников и привлекли к себе внимание, но куда меньшее, чем иной герой. Неподалеку от узнаваемых сценаристов культового сериала, в одном из помещений парка, в котором происходит действо «Мира Дикого Запада», был замечен Дрогон, огромный дракон из «Игры Престолов». Полюбоваться на огнедышащего ящера можно здесь.

Среди фанатов проекта уже начались предположения, одно смелее другого. Поклонники считают, что Вестерос был одним из парков развлечений и дракон — это всего лишь его экспонат. Судя по реакции в Интернете, любители HBO с восторгом встретили подобное камео, так что в будущем можно ожидать и другие совмещения сериальных вселенных.